Italijanski mediji poročajo o najstnikih, ki sta ukradla avtobus, nato pa z njim osem kilometrov vijugala po cesti in za seboj puščala uničenje. Njuna pot se je končala v obcestnem jarku, od koder sta pobegnila peš. A prav daleč nista prišla, saj so pristojni primer rešili v le nekaj urah. Kot poročajo mediji, so obravnavali primer, ko so se virtualna objestnost, vandalizem in nasilje prelili v resnično življenje.

Resno in neodgovorno dejanje vandalizma, ki škoduje ključni storitvi za skupnost.

Najstnika naj bi se le nekaj ur po izidu videoigre GTA 6, ki je očitno obnorela dobršen del sveta, podala na uničevalski pohod. Mladoletnika sta s parkirišča BusItalia Veneto na območju Roviga ukradla avtobus, nato pa z njim prevozila približno osem kilometrov proti Lendinari, dokler nista na regionalni cesti 88 zapeljala s ceste v jarek. Policistom je med preiskavo uspelo identificirati in tudi izslediti oba mladoletna prestopnika. »Preiskovalni in operativni odziv državne policije je bil odličen. Čestitke moškim in ženskam s policijske uprave v Rovigu, da so primer rešili v zgolj nekaj urah,« je dejal načelnik postaje v Rovigu Andrea Straffelini. Poudaril je, da so bile posledice vandalizma resne, ki jih občuti celotna skupnost. »Z razočaranjem opažam, da se mladi prepogosto sploh ne zavedajo posledic svojih dejanj,« je dodal.

Guverner Benečije Alberto Stefani je dejanje označil za »resno in neodgovorno dejanje vandalizma, ki škoduje ključni storitvi za skupnost in bi lahko ogrozilo vsakodnevna potovanja družin, študentov in delavcev«. »Še bolj skrb vzbujajoča je možnost, da je bilo dejanje morda navdihnjeno s poskusom posnemanja situacij in vedenja, prikazanih v videoigri. Upam, da bodo nadaljnje preiskave potekale enako hitro, da bodo v celoti osvetlile incident in omogočile ugotovitev vseh morebitnih odgovornosti,« je še dejal Stefani.