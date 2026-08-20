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Vas jezijo gneče na plažah? Tukaj se na 1,8 kilometra stiska več deset tisoč kopalcev (VIDEO)

Gneča na tej priljubljeni plaži je v teh poletnih mesecih postala tako velika, da so lokalne oblasti uvedle sistem rezervacij.
Ni vedno tako hudo kot na vrhuncu sezone. FOTO: Moy Photograph/Getty Images
Ni vedno tako hudo kot na vrhuncu sezone. FOTO: Moy Photograph/Getty Images
B. K. P.
 20. 8. 2026 | 22:03
1:37
A+A-

Se vam zdi, da je poleti na slovenski in hrvaški obali gneča in da je iskanje prostega kotička ob morju prava umetnost, če ne kar misija nemogoče? Potem vas utegnejo prizori iz Kitajske presenetiti. Na sloviti plaži Dameisha v Šenženu se namreč lahko zbere po več deset tisoč ljudi, v preteklosti so mediji poročali celo o številkah do 200.000 obiskovalcev.

Dameisha, ki z 1,8 kilometra velja za najdaljšo plažo v mestu, leži v okrožju Yantian na vzhodni strani večmilijonskega Šenžena.  Eden od razlogov za izjemno priljubljenost je preprost: vstop na plažo je brezplačen, pa tudi lahko dostopna je. Do nje iz mesta vozi ena od linij metroja, postaja pa je skoraj tik ob obali.

Gneča na tej priljubljeni plaži je v teh poletnih mesecih postala tako velika, da so lokalne oblasti uvedle sistem rezervacij. Kot navajajo kitajski mediji, je rezervacija obvezna od 1. maja do 7. oktobra ter ob koncih tedna in državnih praznikih. Turistični vodiči za leto 2026 navajajo dnevno omejitev 80.000 obiskovalcev v obdobju, ko velja rezervacijski sistem.  Dameisha sicer ni vedno tako nabito polna. Med tednom in zunaj glavne sezone je lahko videti kot povsem običajna mestna plaža. 

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