  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAJ JE NJIHOVA SKRIVNOST?

Vas, kjer kraljujejo stoletnice

Sardinija slovi po dolgoživosti, predvsem kraj Bolotana. Živijo v tesnih odnosih, vsak dan kuhajo in se veliko gibajo.
Nikoli niso osamljene. FOTO: Shutterstock
Nikoli niso osamljene. FOTO: Shutterstock
E. B.
 11. 10. 2026 | 15:15
2:19
A+A-

Je zaslužno druženje, morda hoja ali pa zgolj naključje? Vas Bolotana na Sardiniji namreč slovi po stoletnicah: kar 13,8 odstotka tamkajšnjih žensk, starejših od 70 let, dočaka sto let, statistika pa vas po dolgoživosti uvršča takoj za Hongkongom.

Sardinija je sicer že dolgo znana kot eno od svetovnih t. i. modrih območij, kakor strokovnjaki imenujejo kraje, kjer živi nenavadno veliko stoletnikov. Na zemljevid dolgoživosti se je otok zapisal že leta 1999, ko so več vasi v osrednjem in vzhodnem delu otoka prepoznali kot območje z izjemno velikim številom zelo starih ljudi, med njimi je bilo veliko moških. Zdaj pa se je v ospredje prebila Bolotana, vas z 2300 prebivalci. Lani je tam živelo 12 stoletnikov, šest jih je medtem umrlo, vseh šest preostalih pa je žensk; najstarejši štejeta 102 leti.

102 leti štejeta najstarejši vaščanki.

Ženske sicer zaradi bioloških in drugih razlogov v povprečju živijo dlje od moških, vendar je razlika v Bolotani izjemna. Glavni raziskovalec Giovanni Mario Pes meni, da se razlog morda skriva v življenjskem slogu prebivalk, ki skozi vse življenje ohranjajo tesne medosebne odnose. Skupno kuhanje, druženje, klepetanje in sodelovanje v različnih dejavnostih skupnosti jih spodbujajo k nenehni organizaciji, razmišljanju in gibanju, pri tem pa je nezanemarljivo, da v Bolotani ženske zelo rade hodijo in za vsakodnevna opravila premagujejo tudi daljše razdalje, celo neokrnjene narave ne manjka. Redno kuhajo iz lokalnih sestavin in se zdravo prehranjujejo.

Dolgoživost v Italiji sicer ni redka, novembra lani je v državi živelo 23.548 ljudi, starih najmanj 100 let, približno 2000 več kot leto prej. Med tistimi, ki so lani praznovali stoti rojstni dan, je bilo kar 82,6 odstotka žensk. Italija ima tudi 724 ljudi, starejših od 105 let, med njimi je 19 superstoletnikov, ki so presegli 110 let.

Bolotana je vas z 2300 prebivalci, številne ženske doživijo zelo visoko starost. FOTO: Mark Carmody Photography/Getty Images
Bolotana je vas z 2300 prebivalci, številne ženske doživijo zelo visoko starost. FOTO: Mark Carmody Photography/Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

SardinijaBolotanadolgo življenjedolgoživoststaranjezdravjeItalijaživljenjska doba
ZADNJE NOVICE
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
HIGIENA

Hitro se posuši, a zaudarja

Redno in vestno telovadite, toda ali tudi zgledno negujete športne pripomočke, obutev in oblačila?
Ema Bubanj11. 10. 2026 | 16:00
16:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
OBRATI

Peaq: nov obraz Škode in vrh ponudbe električnih SUV-ov (FOTO)

Tri sedežne vrste, dve različno zmogljvi bateriji, zadnji ali štirikolesni pogon.
Gašper Boncelj11. 10. 2026 | 16:00
15:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
V PETEK ZVEČER

Zamaskiran rop na Planini, vsak od njiju imel v roki pištolo

Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji na Policijski upravi Kranj še ne vedo.
11. 10. 2026 | 15:58
15:46
Novice  |  Slovenija
PRETOPLO

Konec je: zadnji ostanki 12000 let starega Triglavskega ledenika bodo za vedno izginili vsak čas (FOTO)

Nekoč je pokrival več kot 40 hektarjev, danes pa so od Triglavskega ledenika ostale le še male zaplate ledu. Raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika ocenjujejo, da bi lahko ob nenavadno visokih oktobrskih temperaturah izginili že v prihodnjih dneh.
11. 10. 2026 | 15:46
15:15
Novice  |  Svet
KAJ JE NJIHOVA SKRIVNOST?

Vas, kjer kraljujejo stoletnice

Sardinija slovi po dolgoživosti, predvsem kraj Bolotana. Živijo v tesnih odnosih, vsak dan kuhajo in se veliko gibajo.
11. 10. 2026 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
ROŽNATI OKTOBER

Zvezdnica iskreno o težki preizkušnji: »Od čistega šoka do strahu.«

Medtem ko je to pomlad in poletje promovirala eno najbolj odmevnih vlog v svoji karieri, se je za kulisami odvijala povsem drugačna zgodba.
11. 10. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 14:55
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

To so znaki, da je vaš vsakdan postal prenaporen

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Slovensko podjetje s svojim izdelkom v najzahtevnejše razmere (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Zaupanje nastaja počasi, izgubi pa se lahko zelo hitro«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki