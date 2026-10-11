Vas, kjer kraljujejo stoletnice

Je zaslužno druženje, morda hoja ali pa zgolj naključje? Vas Bolotana na Sardiniji namreč slovi po stoletnicah: kar 13,8 odstotka tamkajšnjih žensk, starejših od 70 let, dočaka sto let, statistika pa vas po dolgoživosti uvršča takoj za Hongkongom.

Sardinija je sicer že dolgo znana kot eno od svetovnih t. i. modrih območij, kakor strokovnjaki imenujejo kraje, kjer živi nenavadno veliko stoletnikov. Na zemljevid dolgoživosti se je otok zapisal že leta 1999, ko so več vasi v osrednjem in vzhodnem delu otoka prepoznali kot območje z izjemno velikim številom zelo starih ljudi, med njimi je bilo veliko moških. Zdaj pa se je v ospredje prebila Bolotana, vas z 2300 prebivalci. Lani je tam živelo 12 stoletnikov, šest jih je medtem umrlo, vseh šest preostalih pa je žensk; najstarejši štejeta 102 leti.

102 leti štejeta najstarejši vaščanki.

Ženske sicer zaradi bioloških in drugih razlogov v povprečju živijo dlje od moških, vendar je razlika v Bolotani izjemna. Glavni raziskovalec Giovanni Mario Pes meni, da se razlog morda skriva v življenjskem slogu prebivalk, ki skozi vse življenje ohranjajo tesne medosebne odnose. Skupno kuhanje, druženje, klepetanje in sodelovanje v različnih dejavnostih skupnosti jih spodbujajo k nenehni organizaciji, razmišljanju in gibanju, pri tem pa je nezanemarljivo, da v Bolotani ženske zelo rade hodijo in za vsakodnevna opravila premagujejo tudi daljše razdalje, celo neokrnjene narave ne manjka. Redno kuhajo iz lokalnih sestavin in se zdravo prehranjujejo.

Dolgoživost v Italiji sicer ni redka, novembra lani je v državi živelo 23.548 ljudi, starih najmanj 100 let, približno 2000 več kot leto prej. Med tistimi, ki so lani praznovali stoti rojstni dan, je bilo kar 82,6 odstotka žensk. Italija ima tudi 724 ljudi, starejših od 105 let, med njimi je 19 superstoletnikov, ki so presegli 110 let.