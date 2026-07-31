  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRIZA V CEUTI

Vdor 60.000 migrantov sprožil politični preplah po celotni Evropi, Italija poziva k suspenzu Španije iz schengna (FOTO)

V Ceuto je vstopilo okrog 60.000 ljudi, več kot polovica celotnega prebivalstva te enklave, ki šteje okoli 85.000 prebivalcev.
Nekateri Maročani se že odpravljajo proti meji z Marokom in zapuščajo Špansko enklavo. FOTO: Jon Nazca Reuters

Nekateri Maročani se že odpravljajo proti meji z Marokom in zapuščajo Špansko enklavo. FOTO: Jon Nazca Reuters

Tisoči migrantov so ponoči prečkali mejo iz Maroka v špansko enklavo Ceuto v Severni Afriki. FOTO: Abdel Majid Bziouat Afp

Tisoči migrantov so ponoči prečkali mejo iz Maroka v špansko enklavo Ceuto v Severni Afriki. FOTO: Abdel Majid Bziouat Afp

Moški stoji v vodi in drži napihljiv obroč, v ozadju pa se vidi španska Guardia Civil (civilna straža). FOTO: Jon Nazca Reuters

Moški stoji v vodi in drži napihljiv obroč, v ozadju pa se vidi španska Guardia Civil (civilna straža). FOTO: Jon Nazca Reuters

Španski premier Pedro Sanchez se je nemudoma odpravil v Ceuto. FOTO: Fabian Bimmer Reuters

Španski premier Pedro Sanchez se je nemudoma odpravil v Ceuto. FOTO: Fabian Bimmer Reuters

Španski premier Pedro Sanchez (v sredini) in notranji minister Fernando Grande Marlaska ob mejni ograji v Tarajalu med špansko enklavo Ceuta v Severni Afriki in Marokom. FOTO: Jorge Guerrero Afp

Španski premier Pedro Sanchez (v sredini) in notranji minister Fernando Grande Marlaska ob mejni ograji v Tarajalu med špansko enklavo Ceuta v Severni Afriki in Marokom. FOTO: Jorge Guerrero Afp

Ljudje so na špansko ozemlje vstopali tako po morju kot po kopnem. FOTO: Jorge Guerrero Afp

Ljudje so na špansko ozemlje vstopali tako po morju kot po kopnem. FOTO: Jorge Guerrero Afp

Nekateri Maročani se že odpravljajo proti meji z Marokom in zapuščajo Špansko enklavo. FOTO: Jon Nazca Reuters
Tisoči migrantov so ponoči prečkali mejo iz Maroka v špansko enklavo Ceuto v Severni Afriki. FOTO: Abdel Majid Bziouat Afp
Moški stoji v vodi in drži napihljiv obroč, v ozadju pa se vidi španska Guardia Civil (civilna straža). FOTO: Jon Nazca Reuters
Španski premier Pedro Sanchez se je nemudoma odpravil v Ceuto. FOTO: Fabian Bimmer Reuters
Španski premier Pedro Sanchez (v sredini) in notranji minister Fernando Grande Marlaska ob mejni ograji v Tarajalu med špansko enklavo Ceuta v Severni Afriki in Marokom. FOTO: Jorge Guerrero Afp
Ljudje so na špansko ozemlje vstopali tako po morju kot po kopnem. FOTO: Jorge Guerrero Afp
N. P.
 31. 7. 2026 | 14:42
6:56
A+A-

Množični vdor v malo špansko enklavo Ceuta na severnoafriški obali, o katerem smo že poročali, je povzročil izjemen pritisk na meje in nemudoma potisnil migracijsko politiko Evropske unije na sam vrh politične agende. Po več dneh naraščanja napetosti so skupine ljudi v četrtek preplavile mesto, saj so na špansko ozemlje vstopale tako po morju kot s prebojem kopenske meje.

Število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki, je naraslo na 60.000. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je doslej umrlo 34. Medtem je špansko notranje ministrstvo sporočilo, da so 25.000 migrantov že vrnili v Maroko.

Španski policijski sindikat JUPOL (Justicia Policial) je potrdil navedbe varnostnih virov in španskih medijev, da naj bi v enem samem dnevu v Ceuto vstopilo 60.000 ljudi, kar predstavlja več kot polovico celotnega prebivalstva te enklave, ki šteje okoli 85.000 prebivalcev. Špansko ministrstvo za notranje zadeve uradnih podatkov še ni izdalo, poročajo pa, da je hkrati v sosednjo enklavo Melilla vstopilo okoli 400 ljudi. S tem je trenutni val po obsegu močno presegel dotedanjo največjo krizo iz leta 2021, ko je v dveh dneh mejo prečkalo približno 10.000 ljudi.

Nekateri se vračajo sami

Španski premier Pedro Sánchez je skupaj z notranjim ministrom Fernandom Grande-Marlaskom nemudoma obiskal kritično območje in mejni prehod Tarajal ter razmere opisal kot izjemno resne. V svojem nagovoru je poudaril: »Zadnje dogajanje pomeni napad in kršitev ozemeljske suverenosti Španije. Gre za zavržno dejanje, ki si zasluži našo najostrejšo obsodbo.« Dodal je, da bo država uporabila vse razpoložljive mehanizme za zaščito varnosti in družbene harmonije v Ceuti, ter zagotovil pomoč lokalnim manjšim podjetjem, ki so morala zaradi krize začasno zapreti svoja vrata.

Španski premier Pedro Sanchez se je nemudoma odpravil v Ceuto. FOTO: Fabian Bimmer Reuters
Španski premier Pedro Sanchez se je nemudoma odpravil v Ceuto. FOTO: Fabian Bimmer Reuters

Kralj Filip VI. je po telefonu opravil pogovore s premierjem Sánchezom in predsednikom Ceute Juanom Jesúsom Vivasom. Vlada v Madridu je na območje napotila vojsko in zaprla mejo v Melilli. Poleg tega načrtujejo vzpostavitev začasnega sprejemnega centra za hitro registracijo, dokumentacijo in pospešeno vračanje oseb brez pravne podlage za bivanje, v morju v bližini valobrana pa bodo postavili vidno, pregrajeno linijo z bojami, da jasneje označijo mejno črto.

Po oceni španske vlade so množični val sprožile kriminalne mreže za trgovino z ljudmi. Te naj bi med ljudmi namerno širile prikrojeno razlago nedavne sodbe španskega vrhovnega sodišča glede zavračanja migrantov na morju, s čimer so ustvarile lažni vtis o legalnosti prehodov. Posledično španski organi na terenu prišleke že pozivajo k prostovoljnemu povratku v Maroko, mnogi pa se za vrnitev že odločajo sami.

So krivi odnosi med Alžirijo in Marokom?

Maroške oblasti se o vzrokih za nenaden val in o ukrepih svojih obmejnih organov še niso uradno izrekle. Strokovne analize pa opozarjajo, da bi dogajanje lahko bilo povezano z regionalnim rivalstvom med Marokom in Alžirijo. Premier Sánchez je namreč 20. julija prvič po štirih letih obiskal Alžir. Maja 2021 je Maroko že oslabil mejni nadzor v času diplomatskega spora, ko je Španija dovolila zdravljenje vodje gibanja za neodvisnost Zahodne Sahare. Tista kriza se je končala šele leta 2022, ko je Madrid spremenil svojo nevtralno politiko in podprl maroški načrt avtonomije za Zahodno Saharo, kar pa je zmotilo Alžirijo. Ponovno ogrevanje odnosov z Alžirijo bi tako lahko povzročilo nove napetosti na meji z Marokom.

Moški stoji v vodi in drži napihljiv obroč, v ozadju pa se vidi španska Guardia Civil (civilna straža). FOTO: Jon Nazca Reuters
Moški stoji v vodi in drži napihljiv obroč, v ozadju pa se vidi španska Guardia Civil (civilna straža). FOTO: Jon Nazca Reuters

Opozicija: Gre za invazijo

Španska politična opozicija je ostra. Vodja desnosredinske Ljudske stranke (PP) Alberto Núñez Feijóo je izjavil: »Ljudje na terenu opisujejo zasedeno mesto, pri čemer se ne naredi dovolj za preprečitev takšnega stanja. Vladi očitam šibak odziv, saj mora Sánchez odločno obraniti našo nacionalno varnost in ozemeljsko celovitost.« Predstavniki desničarske stranke Vox pa so dogajanje neposredno označili za invazijo.

Dogodki so sprožili val odzivov po celotni Evropski uniji, kjer predvsem desne politične opcije zahtevajo uvedbo strožjega nadzora. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je nakazal možnost zaprtja schengenskega območja za Španijo. Premierka Giorgia Meloni je poudarila: »Posnetki iz Ceute so pretresljivi in znova dokazujejo, da nenadzorovane nezakonite migracije predstavljajo konkretno grožnjo varnosti evropskih meja.« Zaradi teh izjav je španski zunanji minister José Manuel Albares na zagovor poklical italijanskega veleposlanika v Madridu, evroposlanec Javi López pa je italijansko stališče označil za nedostojno evropskega partnerja.

Francoski notranji minister Laurent Nuñez je odredil takojšnjo poostritev nadzora na meji s Španijo in aktivacijo enote za hitro posredovanje na meji. Političarka Marine Le Pen je pozvala k nemudnemu zaprtju meja s Španijo in dodala, da bodo ob morebitnem prevzemu oblasti leta 2027 prosti pretok v schengnu ohranili le za državljane EU. Nekdanji premier Michel Barnier pa je pozval k takojšnjemu izvajanju direktive o vračanju.

Ljudje so na špansko ozemlje vstopali tako po morju kot po kopnem. FOTO: Jorge Guerrero Afp
Ljudje so na špansko ozemlje vstopali tako po morju kot po kopnem. FOTO: Jorge Guerrero Afp

Finska notranja ministrica Mari Rantanen je medtem ocenila, da je Španija popolnoma odpovedala pri varovanju zunanje meje schengenskega območja, ter podprla predlog Italije z besedami, da države, ki ne izpolnjujejo obveznosti varovanja zunanjih meja, ne bi smele ostati del schengna.

Švedski premier Ulf Kristersson je Španijo pozval k hitremu ukrepanju in opozoril, da je Švedska pripravljena sprejeti lastne ukrepe, če bi dogodki ogrozili njeno varnost. Nizozemski notranji minister Tom Berendsen je dogajanje označil za skrbi vzbujajoče in izrazil pričakovanje, da bosta tako Španija kot Maroko ukrepala.

Nemški kancler Friedrich Merz je poudaril: »Varovanje zunanjih meja Evropske unije je ključnega pomena za boj proti nezakonitim migracijam. Pričakujem, da bodo vse države članice jasno izpolnile to obveznost. Pričakujemo tudi, da bo Maroko nezakonite migrante nemudoma sprejel nazaj.«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je posnetke iz Ceute označila za nesprejemljive. Poudarila je, da je treba nevarno prečkanje meja takoj ustaviti, razbiti tihotapske mreže in zagotoviti hitre vrnitve v skladu s pravili EU. Za reševanje krize je pooblastila dvoje komisarjev: Magnus Brunner že tesno sodeluje s špansko stranjo in pripravlja operativno podporo preko agencije Frontex, komisarja Dubravka Šuica pa je v stiku z maroškimi oblastmi za dosego konkretnih rezultatov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ŠpanijaMarokoMigracijeMadridPedro SanchezmejamigrantiEvropaschengenvarnostCeuta
ZADNJE NOVICE
16:06
Šport  |  Odmevi
NOGOMETNI POTRES

Bo Fifa prodala svetovno prvenstvo? Razkriti dokumenti sprožili burne odzive

Fifa trdi, da ne prodaja nogometa, razkriti dokumenti pa naj bi kazali na ambiciozne načrte za širitev mundiala in preoblikovanje njenega poslovnega modela.
31. 7. 2026 | 16:06
15:44
Novice  |  Slovenija
NA PLANJI

Požar na Bovškem gasi prek 90 gasilcev, policija: Ne približujte se!

Gašenje bo tako zagotovo potrebno še v soboto. Na srečo v bližini požara ni nobenega naselja, je pa teren težko dostopen.
31. 7. 2026 | 15:44
15:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BREZ KANČKA OBŽALOVANJA

Poljski vandal iz Medžugorja vztraja pri svojem: »Vse bi ponovil«

31-letni Poljak je priznal oskrunitev kipov in požig oltarja, ob tem pa dejal, da bi vse ponovil.
31. 7. 2026 | 15:30
15:15
Razno
FESTIVAL ANIMIRANEGA FILMA

Slovenj Gradec bo ves teden v znamenju filma (FOTO)

Potekala bosta 9. festival animiranega filma Zebra in 11. mednarodni filmski festival Shots.
31. 7. 2026 | 15:15
14:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
CERKEV

Po prejšnjem tednu se je oglasilo še več domnevnih žrtev zlorab duhovnika v zagrebškem semenišču: »Cerkev je vedela že od leta 2012«

Po obtožbah o dolgotrajnem spolnem zlorabljanju nekdanjega bogoslovca je na Hrvaškem te dni prijavo podalo še več domnevnih žrtev. Hrvaška škofovska konferenca dogajanja ni zanikala, primer pa že preiskujeta policija in državno tožilstvo.
31. 7. 2026 | 14:55
14:42
Novice  |  Svet
KRIZA V CEUTI

Vdor 60.000 migrantov sprožil politični preplah po celotni Evropi, Italija poziva k suspenzu Španije iz schengna (FOTO)

V Ceuto je vstopilo okrog 60.000 ljudi, več kot polovica celotnega prebivalstva te enklave, ki šteje okoli 85.000 prebivalcev.
31. 7. 2026 | 14:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki