Več evropskih držav začelo znova vračati prosilce za azil v Italijo

Po skoraj štirih letih mirovanja je več evropskih držav v skladu z novimi pravili iz junija uveljavljenega pakta o migracijah in azilu, ki so nadomestila t. i. dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v EU, v katero so vstopili. To so ta teden napovedale Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska.

Dublinska uredba je določala, da je za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito pristojna prva država članica, v kateri je bila vložena. To je bila kot država na zunanji meji EU pogosto Italija, ki je bila vstopna točka v unijo za sto tisoče prebežnikov, ki so tja pogosto prispeli prek Sredozemskega morja.

Države članice so se tako lahko v skladu z uredbo odločale za vračanje prosilcev za azil v Italijo - med letoma 2018 in 2022 je bilo vrnjenih približno 17.600 -, ki pa je leta 2022 sporočila, da zaradi preobremenjenosti azilnega sistema z določenimi izjemami vrnjenih migrantov ne morejo več sprejemati. Vračanje v skladu z uredbo tako od takrat v pretežni meri miruje.

Dublinsko uredbo je v junija uveljavljenem paktu o migracijah in azilu nadomestila uredba o upravljanju azila in migracij (AMMR), ki še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznost za prosilce, da jo vložijo že tam.

Po uveljavitvi novih pravil je sedaj več držav že javilo, da bo vračanje prosilcev za azil v Italijo obnovilo, pri čemer Rim po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zavrača sprejem tistih, katerih primeri segajo v obdobje pred uveljavitvijo sprememb sredi junija.

Kot prava je vnovično vračanje naznanila Nemčija

Kot prva država je vnovično vračanje tako v Italijo kot tudi Grčijo ta teden naznanila Nemčija, a naj bi Italija zaenkrat prošnje Berlina zavračala. Zunanja ministra obeh držav Antonio Tajani in Johann Wadephul sta se v luči nesoglasij v sredo v telefonskem dogovoru dogovorila za tesnejše usklajevanje pri vprašanju migracij in se zavzela za največjo možno zaščito na zunanjih mejah EU.

Vračanja prebežnikov, ki so bili po uveljavitvi novega sistema v Italiji registrirani v podatkovnem sistemu Eurodac, je napovedala tudi Švica, ki sicer ni članica EU, a je pristopila k paktu. Organizirali naj bi že prve lete za vračanje, premestitve naj bi se nato začele konec avgusta, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Enako ukrepanje so napovedale tudi Avstrija, Finska in Švedska. »Menimo, da uveljavitev uredbe o upravljanju azila in migracij omogoča obnovo premestitev v Italijo in jih trenutno že pripravljamo,« je za italijansko tiskovno agencijo Ansa sporočilo finsko notranje ministrstvo.