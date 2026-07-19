Skriti ptičji park v senci borovcev: več kot 300 eksotičnih ptic je v gostem gozdu iglavcev (FOTO)

Le nekaj minut vožnje od Poreča, pri Červarju, v gostem borovem gozdu, ki daje senco tudi v najbolj vročih poletnih dneh, leži Papago park, prvi specializirani ptičji park na Hrvaškem. Na več kot treh hektarjih neokrnjenega naravnega okolja obiskovalce pričaka povsem drugačen svet, v katerem hiter vsakdanjik zamenjajo zvoki eksotičnih ptic in občutek, kot da ste za trenutek stopili v daljne tropske kraje. To je prava mala oaza miru in osvežitve, idealna za pobeg pred poletnimi gnečami in mestnim vrvežem. Med sprehodom po senčnih stezah tišino zmoti le petje pisanih prebivalcev parka, ki ustvarjajo edinstveno vzdušje, piše reški Novi list.

Zgodba o Papago parku se je začela dolgo prej, preden so v začetku julija 2020 vrata parka odprli prvim obiskovalcem. Za današnjim edinstvenim domom več kot 300 eksotičnih pticam je skoraj sedem let truda, številne administrativne ovire in nešteto ur fizičnega dela.

V parku domujeta tudi dva emuja. Simbolična fotografija. FOTO: Dalamaus/Getty Images/istockphoto

Po pripovedovanju lastnika Papago parka Bernarda Kranjca se je ideja porodila že leta 2013, ko sta z ženo na Tenerifu obiskala Loro park. Po vrnitvi domov se je začelo iskanje ustrezne lokacije. Kranjec, ki je odraščal na območju Červarja, je to okolje dobro poznal, zato je prav tu prepoznal idealen kraj za uresničitev svoje zamisli. Zemljišče v državnem zakupu se je postopoma preobrazilo v to, kar je danes videti kot naravno zatočišče za eksotične ptice.

Čez številne ovire

Od prve ideje do odprtja je minilo sedem let, v katerih je bilo treba pridobiti dovoljenja, urediti teren in zgraditi infrastrukturo, pri tem pa paziti, da se naravno okolje čim manj prizadene. Vztrajnost se je na koncu izplačala. Danes, šest let po odprtju, je Papago park prerasel v eno najbolj prepoznavnih izletniških točk na območju Poreča. V sezoni ga vsak dan obiskujejo domači in tuji gosti, družine z otroki, ljubitelji narave ter številne organizirane skupine vrtcev in šol.

Nastanitve so zasnovane tako, da ponujajo razmere, čim bolj podobne tistim v naravnih življenjskih okoljih. FOTO: Papago Park

V parku prebiva več kot 38 različnih vrst ptic z več kot 300 osebki, največ papig, ki izvirajo iz registriranih vzrejališč po vsem svetu. Pisane are, elegantni kakaduji, razigrani loriji in številne druge vrste s svojimi barvami in značajem privlačijo poglede obiskovalcev. »V skladu s hrvaškimi predpisi in mednarodnimi pravili nobena ptica ne sme biti odvzeta iz narave. Vse naše ptice prihajajo iz kontrolirane reje, imajo prstane in vso potrebno dokumentacijo. Želimo pokazati, da lahko vse deluje v skladu z zakonom in zaščito živali,« povzema Kranjčeve besede časnik.

Poleg številnih vrst papig je park dom tudi drugim vrstam ptic – racam in goskam, tudi puranu. Tu sta še dva emuja, ki dodatno širita eksotično ptičjo druščino v parku. Na svoji spletni strani imajo podrobno predstavljene vrste ptic, ki pri njih prebivajo.

Namesto betona prevladujejo les, kamen in naravni materiali. FOTO: Papago Park

Namesto betona prevladujejo les, kamen in naravni materiali, vsaka nastanitev pa je zasnovana tako, da svojim prebivalcem ponuja razmere, čim bolj podobne tistim v njihovih naravnih življenjskih okoljih. Celoten prostor je pred morebitnimi plenilci zavarovan s sistemom ograj in naravnim zavetjem gostega gozda. »Največja nagrada za nas ni število obiskovalcev, temveč trenutek, ko vidimo otroke, ki park zapuščajo z nasmehom in obenem izvejo nekaj novega o naravi,« je Novi list še povzel lastnikove besede. Primarni cilj Papago parka pa je, kot poudarjajo tudi na svoji spletni strani, ohranjanje narave in zaščita pred izumrtjem najbolj ogroženih vrst ptic na svetu. Park je za obiskovalce odprt od pomladi do pozne jeseni (od 10. do 18. ure), pozimi je zaprt.