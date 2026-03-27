PRETRESLJIVA IZPOVED

Več kot desetletje preživel v strogo varovani psihiatrični ustanovi: »Med sostanovalci so bili serijski morilci in kanibali«

Nekdanji pacient razkriva vsakdanje življenje za zidovi strogo varovanega oddelka, kjer strah sčasoma zamenjata rutina in otopelost, druženje z najnevarnejšimi zločinci pa postane del vsakdana.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Psihiatrična bolnišnica v Angliji. FOTO: Instagram

Paul Knight. FOTO: Daily Mail

Peter Sutcliffe. FOTO: Facebook

Haroon Rashid Aswat. FOTO: Facebook

Peter Bryan. FOTO: Wikipedia

Notranjost strogo varovane psihiatrične ustanove. FOTO: Posnetek Zaslona

Kaja Grozina
 27. 3. 2026 | 22:02
 27. 3. 2026 | 22:03
Nekdanji pacient ene najbolj varovanih psihiatričnih ustanov v Združenem kraljestvu razkriva, da življenje med najnevarnejšimi britanskimi zločinci ni bilo zaznamovano s stalnim strahom, temveč z otopelostjo, rutino in presenetljivo mero vsakdanjosti, poroča Daily Mail. Paul Knight, ki je v bolnišnici Broadmoor preživel deset let, opisuje izkušnjo, ki ruši številne predstave javnosti o tem, kako je videti življenje v ustanovi, kjer so nameščeni serijski morilci, kanibali in teroristi.

Paul Knight. FOTO: Daily Mail

Knight je bil v Broadmoor premeščen po nasilnem incidentu v zaporu v Bristolu, kjer je napadel zdravnika. Po aretaciji in obtožbi hudih telesnih poškodb so ga oblasti napotile na psihiatrično oceno, ki pa se je zaradi njegovega nasilnega vedenja hitro preoblikovala v dolgoročno namestitev v visoko varovani ustanovi. Sam priznava, da si takšnega razpleta ni predstavljal: sprva je verjel, da bo v bolnišnici ostal le nekaj mesecev, a se je njegovo bivanje raztegnilo na celotno desetletje.

Psihiatrična bolnišnica v Angliji. FOTO: Instagram

Med sostanovalci tudi serijski morilci 

Ena najbolj presenetljivih ugotovitev njegove zgodbe je, kako hitro se človek navadi na okolje, ki bi ga večina dojemala kot skrajno zastrašujoče. Knight poudarja, da je druženje z ljudmi, ki so zagrešili večkratne umore, sčasoma postalo nekaj povsem običajnega. Med njegovimi sostanovalci so bili tudi nekateri najbolj znani britanski kriminalci, med njimi serijski morilec Peter Sutcliffe, znan kot »yorkshirski klavec«. Kljub njegovi razvpitosti Knight pravi, da ob srečanjih z njim ni občutil posebnega vznemirjenja ali strahu. Nasprotno, takšni trenutki so se mu zdeli celo dolgočasni, saj so bili del vsakodnevne rutine, v kateri so imena in zločini postopoma izgubili svojo težo.

Peter Sutcliffe. FOTO: Facebook

Prav rutina pa je po njegovih besedah predstavljala največjo psihološko obremenitev. Dnevi v Broadmoorju so potekali po strogem urniku, brez večjih odstopanj ali stimulacije. Pacienti so bili večino dneva zaprti v skupnih prostorih, kjer so gledali televizijo ali se družili, na voljo pa so imeli le omejen čas na prostem. Knight opisuje, da je monotono življenje privedlo do občutka popolne otopelosti, pri čemer je dolgčas postal skoraj fizično boleč. V takšnem okolju se tudi najbolj ekstremne okoliščine hitro spremenijo v nekaj običajnega, kar dodatno briše mejo med normalnim in nenormalnim.

Notranjost strogo varovane psihiatrične ustanove. FOTO: Posnetek Zaslona

Poseben vidik življenja v ustanovi je bila tudi nenapisana etika med pacienti. O zločinih se praviloma niso pogovarjali neposredno, saj je to veljalo za tabu. Kljub temu so vsi vedeli, kdo je kdo, in pogosto so skupaj spremljali medijska poročila o primerih, ki so vključevali njihove sostanovalce. Po Knightovih besedah ni bilo nenavadno, da je nekdo ob prikazu svoje fotografije na televiziji z nasmeškom pokazal nase in komentiral, da gre zanj.

Najbolj je izstopal islamistični ekstremist 

Med posamezniki, ki jih je srečal, izpostavlja tudi kanibala Petra Bryana, ki je bil po njegovem mnenju nevaren, a ob ustreznem zdravljenju obvladljiv. Povsem drugačno izkušnjo pa je imel s Haroonom Rashidom Aswatom, povezanim z islamističnim ekstremizmom, ki ga opisuje kot nepredvidljivega in stalno nemirnega. Prav Aswat je po njegovih besedah izstopal med vsemi pacienti, saj je s svojim vedenjem pogosto povzročal napetosti in nemir v oddelku.

Peter Bryan. FOTO: Wikipedia

Kljub visokemu varnostnemu režimu pa Knight opozarja, da razmere v Broadmoorju niso bile tako stroge ali nečloveške, kot si mnogi predstavljajo. Pacienti so imeli dostop do osnovnih oblik zabave, kot so televizija, knjige, igralne konzole in biljard, ob petkih pa so jedli tradicionalni britanski obrok. Za rojstne dneve so prejeli celo torte, financirane iz oddelčnih sredstev. Po njegovem mnenju takšne ugodnosti ustvarjajo kontrast med naravo zločinov pacientov in vsakdanjim življenjem znotraj ustanove.

Haroon Rashid Aswat. FOTO: Facebook

Po izpustu leta 2012 se je Knight soočil z resnimi težavami pri ponovnem vključevanju v družbo. Dolgotrajna institucionalizacija je vplivala na njegove osnovne življenjske sposobnosti, med drugim tudi na orientacijo v prometu in zaznavanje tveganja. Vendar mu je sčasoma uspelo vzpostaviti stabilno življenje; poročil se je, ustvaril družino in začel javno govoriti o svojih izkušnjah, ki jih je strnil tudi v knjigi.

ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Notranja ura

Nobenega dokaza, nobene argumentirane koristi nimamo od tega, da sleherno zadnjo marčevsko nedeljo ubogljivo potiskamo urne kazalce naprej, zadnjo oktobrsko pa jih vlečemo nazaj.
Bojan Budja27. 3. 2026 | 22:25
22:02
Novice  |  Svet
PRETRESLJIVA IZPOVED

Več kot desetletje preživel v strogo varovani psihiatrični ustanovi: »Med sostanovalci so bili serijski morilci in kanibali«

Nekdanji pacient razkriva vsakdanje življenje za zidovi strogo varovanega oddelka, kjer strah sčasoma zamenjata rutina in otopelost, druženje z najnevarnejšimi zločinci pa postane del vsakdana.
Kaja Grozina27. 3. 2026 | 22:02
21:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJA VOZNIKE POZIVA K PREVIDNOSTI

Sekunde odločile, zaradi malomarnosti voznice motorist huje poškodovan

Voznica je spregledala pravila in povzročila nesrečo.
27. 3. 2026 | 21:32
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu meseca ... (Suzy)

To ni čas zunanjih dosežkov. To je čas notranje bilance.
27. 3. 2026 | 21:00
20:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
ARZENAL OROŽJA

Pri upokojencu iz Štajerske preiskali hišo: poglejte, kaj vse so našli v njej (FOTO)

Na območju Vojnika so celjski policisti ta teden izvedli hišno preiskavo.
27. 3. 2026 | 20:58
20:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAVAROVALNICE ŽE V POLNEM TEKU

Po vsej državi zabeležili skoraj tisoč intervencij, zavarovalnice sporočajo navodila, kako postopati v primeru škode

Po današnjih neurjih z močnim vetrom so pristojni zabeležili več kot 800 dogodkov in skoraj tisoč intervencij gasilcev. Največ škode je na Gorenjskem in severnem delu države.
27. 3. 2026 | 20:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
