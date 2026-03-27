Več kot desetletje preživel v strogo varovani psihiatrični ustanovi: »Med sostanovalci so bili serijski morilci in kanibali«

Nekdanji pacient ene najbolj varovanih psihiatričnih ustanov v Združenem kraljestvu razkriva, da življenje med najnevarnejšimi britanskimi zločinci ni bilo zaznamovano s stalnim strahom, temveč z otopelostjo, rutino in presenetljivo mero vsakdanjosti, poroča Daily Mail. Paul Knight, ki je v bolnišnici Broadmoor preživel deset let, opisuje izkušnjo, ki ruši številne predstave javnosti o tem, kako je videti življenje v ustanovi, kjer so nameščeni serijski morilci, kanibali in teroristi.

Knight je bil v Broadmoor premeščen po nasilnem incidentu v zaporu v Bristolu, kjer je napadel zdravnika. Po aretaciji in obtožbi hudih telesnih poškodb so ga oblasti napotile na psihiatrično oceno, ki pa se je zaradi njegovega nasilnega vedenja hitro preoblikovala v dolgoročno namestitev v visoko varovani ustanovi. Sam priznava, da si takšnega razpleta ni predstavljal: sprva je verjel, da bo v bolnišnici ostal le nekaj mesecev, a se je njegovo bivanje raztegnilo na celotno desetletje.

Med sostanovalci tudi serijski morilci

Ena najbolj presenetljivih ugotovitev njegove zgodbe je, kako hitro se človek navadi na okolje, ki bi ga večina dojemala kot skrajno zastrašujoče. Knight poudarja, da je druženje z ljudmi, ki so zagrešili večkratne umore, sčasoma postalo nekaj povsem običajnega. Med njegovimi sostanovalci so bili tudi nekateri najbolj znani britanski kriminalci, med njimi serijski morilec Peter Sutcliffe, znan kot »yorkshirski klavec«. Kljub njegovi razvpitosti Knight pravi, da ob srečanjih z njim ni občutil posebnega vznemirjenja ali strahu. Nasprotno, takšni trenutki so se mu zdeli celo dolgočasni, saj so bili del vsakodnevne rutine, v kateri so imena in zločini postopoma izgubili svojo težo.

Prav rutina pa je po njegovih besedah predstavljala največjo psihološko obremenitev. Dnevi v Broadmoorju so potekali po strogem urniku, brez večjih odstopanj ali stimulacije. Pacienti so bili večino dneva zaprti v skupnih prostorih, kjer so gledali televizijo ali se družili, na voljo pa so imeli le omejen čas na prostem. Knight opisuje, da je monotono življenje privedlo do občutka popolne otopelosti, pri čemer je dolgčas postal skoraj fizično boleč. V takšnem okolju se tudi najbolj ekstremne okoliščine hitro spremenijo v nekaj običajnega, kar dodatno briše mejo med normalnim in nenormalnim.

Poseben vidik življenja v ustanovi je bila tudi nenapisana etika med pacienti. O zločinih se praviloma niso pogovarjali neposredno, saj je to veljalo za tabu. Kljub temu so vsi vedeli, kdo je kdo, in pogosto so skupaj spremljali medijska poročila o primerih, ki so vključevali njihove sostanovalce. Po Knightovih besedah ni bilo nenavadno, da je nekdo ob prikazu svoje fotografije na televiziji z nasmeškom pokazal nase in komentiral, da gre zanj.

Najbolj je izstopal islamistični ekstremist

Med posamezniki, ki jih je srečal, izpostavlja tudi kanibala Petra Bryana, ki je bil po njegovem mnenju nevaren, a ob ustreznem zdravljenju obvladljiv. Povsem drugačno izkušnjo pa je imel s Haroonom Rashidom Aswatom, povezanim z islamističnim ekstremizmom, ki ga opisuje kot nepredvidljivega in stalno nemirnega. Prav Aswat je po njegovih besedah izstopal med vsemi pacienti, saj je s svojim vedenjem pogosto povzročal napetosti in nemir v oddelku.

Kljub visokemu varnostnemu režimu pa Knight opozarja, da razmere v Broadmoorju niso bile tako stroge ali nečloveške, kot si mnogi predstavljajo. Pacienti so imeli dostop do osnovnih oblik zabave, kot so televizija, knjige, igralne konzole in biljard, ob petkih pa so jedli tradicionalni britanski obrok. Za rojstne dneve so prejeli celo torte, financirane iz oddelčnih sredstev. Po njegovem mnenju takšne ugodnosti ustvarjajo kontrast med naravo zločinov pacientov in vsakdanjim življenjem znotraj ustanove.

Po izpustu leta 2012 se je Knight soočil z resnimi težavami pri ponovnem vključevanju v družbo. Dolgotrajna institucionalizacija je vplivala na njegove osnovne življenjske sposobnosti, med drugim tudi na orientacijo v prometu in zaznavanje tveganja. Vendar mu je sčasoma uspelo vzpostaviti stabilno življenje; poročil se je, ustvaril družino in začel javno govoriti o svojih izkušnjah, ki jih je strnil tudi v knjigi.