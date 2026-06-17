Več kot milijarda otrok je hudo ogroženih

Skoraj polovica oziroma 1,1 milijarde otrok na svetu je hkrati izpostavljenih najmanj trem podnebnim nevarnostim, ki ogrožajo njihovo zdravje, vsaj eni pa je izpostavljen skoraj vsak otrok, v najnovejšem poročilu ugotavlja Unicef. Najbolj kritične so razmere v Sahelu, a podnebne grožnje ne prizanašajo niti otrokom v državah z visokimi dohodki. Najnovejše poročilo Sklada ZN za otroke (Unicef) obravnava izpostavljenost otrok po svetu osmim najpogostejšim podnebnim grožnjam: obalnim poplavam, sušam, ekstremni vročini, požarom, vročinskim valovom, rečnim poplavam, peščenim in prašnim viharjem ter tropskim neurjem.

»Polovica otrok po svetu se danes sooča z vsaj tremi podnebnimi grožnjami hkrati, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje,« je ob objavi poročila po poročanju STA poudarila izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell. »Ta analiza lahko vladam in odločevalcem pomaga pri boljšem načrtovanju ter učinkovitejšem usmerjanju naložb v odporne javne storitve,« je dodala.

Suša, ekstremna vročina in vročinski valovi so najpogostejša kombinacija podnebnih groženj za otroke.

Med najbolj prizadetimi je torej afriška regija Sahel, kjer več kot štiri milijone otrok ogrožajo vročinski valovi, ekstremna vročina ter peščeni in prašni viharji. Otroci v številnih azijskih državah, kot so Bangladeš, Mjanmar in Pakistan, pa so hkrati izpostavljeni več podnebnim nevarnostim in hujšim posledicam teh kot kjer koli drugje na svetu.

Suša, ekstremna vročina in vročinski valovi so najpogostejša kombinacija podnebnih groženj za otroke. FOTO: Simon Maina/Afp

A pri Unicefu opozarjajo, da podnebnim pretresom niso izpostavljene le države z nižjimi dohodki. Tudi v Italiji je denimo več kot šest milijonov otrok izpostavljenih dolgotrajnim vročinskim valovom in suši. Poleg osmih najpogostejših podnebnih nevarnosti tveganja za zdravje in razvoj otrok dodatno povečujeta izpostavljenost onesnaženemu zraku in malariji. Pomemben dejavnik je tudi omejen dostop do osnovnih storitev, kot so zdravstveno varstvo, pitna voda in izobraževanje.

Ker bodo brez nujnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov podnebne nevarnosti vse pogostejše in intenzivnejše, kar bo dodatno obremenilo javne finance in sisteme držav ter še bolj ogrozilo dobrobit otrok, Unicef vlade po svetu poziva k sprejetju nujnih ukrepov na tem področju.