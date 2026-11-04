Več kot pet milijonov so v tem kraju pobrali od vstopnin

Benetke očitno še niso obupale nad receptom, ki jim je prinesel milijone – ne pa tudi bolj praznih ulic. Vstopnina v določenih obdobjih za enodnevne obiskovalce se vrača v še večjem obsegu! Mestna oblast je sklenila, da bodo poskus, ki bi ga marsikdo po dveh letih razglasil za uspeh, drugi pa za polomijo, preprosto nadaljevale. In ga še razširile, saj so sprejele nov koledar zaračunavanja prispevka za dostop do mesta za leto 2027.

Ukrep bo veljal predvsem ob koncih tedna, podaljšanih vikendih in med prazniki, ko je turistični obisk praviloma največji. Enodnevni obiskovalci bodo za vstop v zgodovinsko središče plačevali 72 dni, to je 12 dni več kot letos. Sistem bo začel veljati ob velikonočnih praznikih, 26. marca, in bo trajal do 15. avgusta. Prispevek bo treba plačati med 8.30 in 16.30, najvišji predvideni znesek ostaja deset evrov.

Dodaten prihodek

Če je bil cilj omejiti množični turizem, se ob takšnih številkah ponuja precej preprosto vprašanje, ali ukrep deluje ali pa so se Benečani zgolj navadili, da je mogoče turistično gnečo vsaj bolje unovčiti. Benetke so sicer vstopnino za enodnevne obiskovalce poskusno uvedle leta 2024. Prvo leto je veljala 29 dni, mesto pa je zbralo približno 2,4 milijona evrov. Leta 2025 so število plačljivih dni povečali na 54, prihodki pa so se povzpeli na okoli 5,5 milijona. Letos je ukrep veljal 60 dni, prihodek pa je bil po ocenah 5,2 milijona evrov.

72 dni bodo zaračunavali vstopnino v Benetke.

Finančno zgodba torej ni bila neuspešna. Občina je dobila dodaten prihodek, turisti pa novo postavko v stroških izleta. Toda glavni namen ukrepa ni bil odpreti še ene blagajne, temveč zmanjšati pritisk obiskovalcev na mesto, ki se že desetletja spopada s posledicami množičnega turizma. Beneške oblasti očitno še niso pripravljene priznati, da vstopnina sama po sebi ne more rešiti problema. Namesto umika ukrep širijo, prihodnje leto bo veljal še dlje. Podrobnosti izvajanja in morebitne izjeme naj bi določili naknadno, zato dokončna pravila še niso znana.

Benečani neenotni

Benetke so vstopnino za enodnevne obiskovalce poskusno uvedle leta 2024. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Slovenske dileme

V preteklosti so se pojavljali tudi predlogi o bistveno višjih zneskih, celo 30 ali 50 evrov ob najbolj obremenjenih dnevih. Takšna cena bi morda odvrnila del izletnikov, a odpira novo vprašanje, ali želi mesto omejiti množice in postati destinacija, v katero si lahko privoščijo vstop predvsem tisti z debelejšo denarnico. Vstopnina je precej preprosto orodje, turistični tokovi pa so veliko bolj zapletena reč. Obiskovalci se lahko prestavijo na druge dneve, rezervirajo prenočišče, poiščejo drugo vstopno točko ali pa strošek preprosto sprejmejo. Plačljivi dnevi zato še ne zagotavljajo, da je v mestu manj gneče. Tudi Benečani si niso enotni. Kritiki opozarjajo, da mesto postaja nekakšen muzej na prostem, v katerem je treba plačati že za vstop v prostor, v katerem ljudje živijo. Zagovorniki odgovarjajo, da je treba zaradi izjemnega turističnega pritiska zaščititi infrastrukturo in kakovost življenja domačinov. Obe plati imata argumente, težava pa ostaja. Obiskovalcev je veliko, prostora malo, rešitve, ki bi zadovoljila vse, ni na vidiku. No, dobrodošla novica je vsaj to, da za beneški karneval, ki bo od 23. januarja do 9. februarja, vstopnine za dostop do mesta ne bo treba plačati.

Naša mesta se lahko ob beneških zapletih nasmihajo, vendar ne preveč samozavestno. Tudi pri nas se poleti hitro pokaže, kako tanka je meja med turističnim uspehom in občutkom, da domačini v lastnem mestu postajajo statisti. Piran je očiten primer. Ozke ulice, gneča na dostopih, polna parkirišča in množice obiskovalcev, ki se v kraju zadržijo le nekaj ur, so del poletne izkušnje. Za obiskovalce je to lahko prijeten izlet, za prebivalce pa precej manj romantična vsakodnevna logistika. Turisti pridejo, fotografirajo Tartinijev trg, pojedo sladoled in odidejo, mesto pa se spopada z obremenitvijo prostora in infrastrukture.

Kritiki opozarjajo, da mesto postaja muzej na prostem.

Tudi Bled ima svojo različico iste dileme. Jezera ni mogoče razširiti, promenada nima neskončnih kapacitet, promet se ne razblini samo zato, ker je razgled čudovit. Občina že uporablja parkirno politiko in prometne omejitve, s katerimi želi obiskovalce usmerjati ter avtomobile umikati iz najbolj obremenjenih predelov.

Tudi Ljubljana se mora vprašati, kako ohraniti privlačnost središča, ne da bi se življenje v njem podredilo zgolj turističnemu ritmu. Za zdaj v Sloveniji ni uveljavljenega sistema, primerljivega z beneško vstopnino za dostop do mestnega jedra, a razprava o tem, kdo nosi stroške množičnega obiska in kako jih pravičneje porazdeliti, je povsem upravičena.

Oblasti očitno še niso pripravljene priznati, da vstopnina sama po sebi ne more rešiti težave. FOTO: Benetke