Več smrti zaradi ošpic, oblasti razglasile izredne razmere

V ameriški zvezni državi New York je zaradi ošpic umrl otrok, kar je prvi smrtni primer zaradi te bolezni v zadnjih 30 letih. Tragično novico so v ponedeljek potrdile zdravstvene oblasti, otrok pa je umrl na severu zvezne države, poroča AFP. »Srce se mi trga ob novici, da je otrok v okrožju Lewis umrl po okužbi z ošpicami,« je sporočila tudi newyorška guvernerka Kathy Hochul. »Kot mati in babica si ne morem predstavljati, kaj preživlja ta družina.«

4834 OKUŽB so našteli do oktobra.

Guvernerka, ki prihaja iz vrst demokratov, je kritizirala zdravstveno politiko administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po njenih besedah je otrokova smrt »pretresljivo opozorilo, kaj je na kocki, ko Washington namerno spodkopava desetletja napredka pri zaščiti Američanov pred boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti«. Guverner Pensilvanije Josh Shapiro je šel še dlje in prebivalce zaradi vse hujšega izbruha ošpic pozval, naj ne poslušajo ameriškega ministra za zdravje Roberta F. Kennedyja mlajšega. Po poročanju medijev je Kennedyja obtožil širjenja dezinformacij, zaradi katerih naj bi vse manj staršev cepilo svoje otroke. »Obstaja neposredna povezava med neumnostmi, ki jih Kennedy širi že leta, in ljudmi, ki danes zbolevajo v naši zvezni državi in po vsej državi,« je dejal. V Pensilvaniji je zaradi ošpic umrlo že pet ljudi.

Hud izbruh

Združene države Amerike se spopadajo z najhujšim izbruhom ošpic v zadnjih 35 letih. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je bilo do 29. oktobra že 4834 primerov okužb v 47 zveznih državah. V več zveznih državah so razglasili izredne razmere. ZDA so leta 2000 po dolgoletnih uspešnih kampanjah cepljenja razglasile, da so ošpice v državi izkoreninjene. Toda bolezen se je v zadnjih letih začela vračati, tudi zaradi vse večjega nezaupanja v cepiva in zdravstvene oblasti.

ZDA so leta 2000 po dolgoletnih uspešnih kampanjah cepljenja razglasile, da so ošpice v državi izkoreninjene.

Ošpice povzročajo vročino, težave z dihali in boleče kožne izpuščaje. V hujših primerih lahko pride do pljučnice ali vnetja možganov, kar lahko povzroči tudi smrt. Bolezen po svetu vsako leto še vedno zahteva več deset tisoč življenj.