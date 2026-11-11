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Več sto italijanskih šol prejelo grožnje z bombo, tudi na Tržaškem in Goriškem (FOTO)

Na slovenskih višjih šolah v Puccinijevi ulici v Gorici pouk poteka normalno, medtem ko so zavod Galilei-Fermi-Pacassi zraven slovenskih šol evakuirali.
 FOTO: Francesco Fotia Reuters
 FOTO: Francesco Fotia Reuters
STA, N. Č.
 11. 11. 2026 | 14:06
 11. 11. 2026 | 14:07
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Okoli 300 šol po vsej Italiji je danes prejelo grožnje z bombnimi napadi, število prizadetih šol pa bi lahko še naraslo, je sporočil italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara. Zaradi bombnega alarma so evakuirali več šol, med drugim na Tržaškem in Goriškem. Tarča groženj je bila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.

Primorske novice poročajo o evakuacijah tudi z drugih šol, med drugim z osnovne šole France Bevk in z nižje šole Srečko Kosovel na Opčinah ter z liceja Franceta Prešerna. V Trstu so evakuirali tudi šolo Nautico - Galvani.

O evakuacijah zaradi bombnega alarma poročajo tudi iz goriških šol ter, kot kaže, iz šol po FJK in drugod po Italiji.

Na slovenskih višjih šolah v Puccinijevi ulici v Gorici pouk poteka normalno, medtem ko so zavod Galilei-Fermi-Pacassi zraven slovenskih šol evakuirali. Prispeli so policisti in finančni policisti.

Kaj se je zgodilo?

Prizadete šole so danes preko elektronske pošte prejele sporočilo, v katerem je navedeno, da se na šoli nahaja močna eksplozivna naprava, opremljena z daljinskim detonatorjem. »Prišli smo, da vas uničimo. Izvedli bomo genocid nad Italijani,« piše v sporočilu, pod katerega je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa podpisan Mihail Andropov.

Sporočilo je vsebovalo tudi grožnjo premierki Meloni. »V motor avtomobila vaše premierke smo podtaknili bombo,« je še zapisano v sporočilu. Pristojni organi zaenkrat niso podali nobenih informacij o morebitnih ozadjih groženj. Oblasti so učence in osebje prizadetih šol evakuirale, organi pregona pa trenutno izvajajo varnostne preglede.

Po navedbah ministra Valditare veliko število prizadetih šol sicer kaže, da grožnja ni verodostojna, a da je kljub temu potrebna previdnost. Premierka Meloni je v odzivu na grožnje dejala, da vlada razmere pozorno spremlja in da trenutno ni nobenih dokazov, ki bi nakazovali, da obstaja kakršnakoli konkretna nevarnost. »Zdi se, da so ta sporočila del strategije, namenjene povzročanju panike in zaskrbljenosti,« je dejala.

Podobnega mnenja je tudi italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. »Gre za skupen niz dogodkov, ki imajo skupen cilj: obremeniti javne vire z grožnjami, ki se na srečo pogosto izkažejo za neutemeljene«, je dejal.

Po njegovih besedah je tudi prezgodaj, da bi sklepali, da gre za koordiniran napad. Italijanska premierka je za danes popoldan sklicala tudi sejo vlade, na kateri bodo ocenili razmere in uskladili potrebne ukrepe. V zadnjem času je bilo v Evropi zaradi anonimnih groženj z bombami prizadetih več letališč in letal, a strokovnjaki v nobenem primeru niso našli eksplozivnih naprav. Kdo stoji za grožnjami in ali so med seboj povezane, ni znano. Količina groženj sicer na prvi pogled kaže na usklajeno delovanje, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

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