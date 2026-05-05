Več sto ljudi je tekmovalo v krepčilnem dremežu (FOTO)

V soboto se je v parku ob reki Han zbralo več sto prebivalcev Seula. Na povabilo mestnih oblasti so prišli po tisto, česar jim kronično primanjkuje – spanec. Statistični podatki kažejo, da je Južna Koreja med članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ena najbolj preobremenjenih in neprespanih držav.

3 URE NA NOČ spi mnogo državljanov Južne Koreje.

Posledično tam ljudje spijo skoraj najmanj na svetu. Kot poroča Reuters, je seulska mestna uprava zato pripravila že tretji zaporedni spomladanski dogodek, poimenovan tekmovanje v kratkem krepčilnem dremežu. Začelo se je ob 15. uri, organizatorji pa so letos uvedli tudi osvežene pogoje za prijavo: udeleženci so morali priti oblečeni kot speča lepotica ali princ, utrujeni in s polnim želodcem.

Neizprosni tempo

V velemestu, ki slovi po nakupovalnih središčih, ki so odprti 24 ur na dan, in neizprosnem delovnem tempu, je utrujenost prej pravilo kot izjema. »Med pripravami na izpite in študentskim delom spim po tri ali štiri ure na noč, čez dan pa to nadomeščam z dremeži za mizo,« je povedal Park Jun-seok, ki je prišel odet v svilena, škrlatna oblačila monarha iz dinastije Joseon. »Prišel sem pokazat svoje veščine dremanja in predstavit, kako spi kralj,« je razložil 20-letni študent. Učiteljica angleščine iz Ilsana severno od Seula, 24-letna Yoo Mi-yeon, je bila oblečena v prevelik pajac z motivom koale. »Vedno sem trpela zaradi nespečnosti. Težko zaspim in se hitro zbudim,« je dejala. Ker koale slovijo po globokem spanju, se je oblekla prav v to žival v upanju, da si bo izposodila malo njene čarovnije.

Ker koale slovijo po globokem spanju, se je ena od tekmovalk oblekla v to žival.

Ko je ura odbila 15. in so si udeleženci čez oči poveznili masko za spanje, so uradniki hodili med njimi in merili njihov srčni utrip. Tako so preverjali, ali imajo stabilen utrip, kar je znak globokega in mirnega spanca. Zmagovalec tekmovanja je bil moški v 80. letih. Hwang Du-seong, 37-letni pisarniški uslužbenec, je zasedel drugo mesto: »Bil sem povsem izčrpan, saj poleg vsakodnevne službe pogosto opravljam nočne izmene. Ko sem videl tekmovanje, sem bil odločen, da bom zaspal in se ob rečnem vetriču napolnil z energijo. Zelo sem vesel, da sem imel srečo in osvojil drugo mesto.«