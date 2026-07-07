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UBIT KONEC FEBRUARJA

Večmilijonsko slovo od pokojnega ajatole

V Teheranu se je začel pogrebni sprevod za Alijem Hameneijem. Ubit je bil prvi dan ameriško-izraelskih napadov.
Žalujoči obkrožajo stekleno krsto, v kateri leži pokojni ajatola Ali Hamenej. FOTO: Christophe Simon/Afp
Žalujoči obkrožajo stekleno krsto, v kateri leži pokojni ajatola Ali Hamenej. FOTO: Christophe Simon/Afp
S. F.
 7. 7. 2026 | 06:25
2:02
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V Teheranu se je včeraj zjutraj začel pogrebni sprevod za pokojnim iranskim vrhovnim verskim voditeljem ajatolo Alijem Hameneijem, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Skupaj z več člani družine je bil ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov 28. februarja. Položaj vrhovnega verskega voditelja je zasedal od leta 1989, ko je nasledil ajatolo Ruholaha Homeinija.

1989. je zasedel položaj vrhovnega verskega voditelja.

Pogrebno povorko spremlja večmilijonska množica žalujočih, med njimi so tudi trije od njegovih sinov, ni pa med njimi njegovega sina in naslednika Modžtaba Hameneija. Šestinpetdesetletnik se od prevzema položaja v javnosti še ni pojavil. V napadu, v katerem je umrl njegov oče, naj bi utrpel hude poškodbe in se je v javnosti oglašal le s pisnimi izjavami. Zato se pojavljajo ugibanja o njegovem stanju in resnosti poškodb kot tudi o tem, ali je sploh še živ.

Po včerajšnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu bodo Hameneijevo truplo danes prepeljali v sveto šiitsko mest Kom, nato pa ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala potekali obredi. Pogrebne slovesnosti bodo zaključili v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu islamske republike. Iranski uradniki in žalujoči na teden dni dolgi pogrebni procesiji pozivajo k maščevanju ZDA in Izraelu zaradi domnevnega umora vrhovnega voditelja. Generalmajor Amir Hatami, načelnik iranske vojske, je obljubil, da nikoli ne bodo nehali iskati pravice: »Tisti, ki so storili ta zločin, morajo vedeti, da narod Irana in vsi mi nikoli ne bomo prenehali iskati in zahtevati pravice.«

Zbrala se je nepregledna množica ljudi. FOTO: Atta Kenare/Afp
Zbrala se je nepregledna množica ljudi. FOTO: Atta Kenare/Afp

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