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Veganka ga je prvič po 14 letih dala v usta! Po prvem grižljaju se je razjokala (VIDEO)

Ni skrivala navdušenja nad okusom in mehkobo mesa ter povedala, kako veliko ji to doživetje pomeni.
»Tako je dobro!« FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok 
»Tako je dobro!« FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok 
M. U.
 5. 8. 2026 | 19:24
 5. 8. 2026 | 19:31
2:11
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Po 14 letih veganske prehrane je ženska prvič poskusila zrezek, njena čustvena reakcija pa je zabeležena na posnetku, ki se je hitro razširil po spletu. Prikazuje njeno navdušenje nad okusom mesa, veliko pozornosti na družbenih omrežjih pa je pritegnila tudi podpora, ki ji jo je izkazal mož.

Uporabnica TikToka s profilom @love_soo_ je tako objavila posnetek, v katerem njen mož pripravlja srednje pečen zrezek. V nekem trenutku mu prizna, da se boji poskusiti meso, na kar ji on odgovori, da je bolj živčen od nje. Ko je bil zrezek pečen in je nekaj časa počival, ga je postregel na leseni deski z belim česnom. Preden ga je poskusila, ga je narezala in pokazala v kamero.

Prvi grižljaj mesa po 14 letih

Tik pred prvim grižljajem je bilo videti, da okleva. Povedala je, da je veganka že 14 let, in možu priznala, da ima občutek, da bo zajokala. Odgovoril ji je, da ji mesa ni treba poskusiti, če tega ne želi, ter se pošalil, da ga bo v tem primeru pojedel on. Ko so jo preplavila čustva, jo je nežno pobožal po glavi, ona pa je pojasnila:

»Ljudje so mi govorili grde stvari, ker sem bila veganka. To nima smisla.«

Mož jo je še naprej spodbujal, dokler ni vzela prvega grižljaja. Že po nekaj sekundah je zajokala in z nasmehom rekla: »Tako je dobro!«

Njen mož se je zasmejal in jo vprašal, ali ji je res všeč, ona pa je pritrdilno pokimala. Povedala je, da je pričakovala neprijeten in premočan okus, a jo je meso popolnoma presenetilo. Nato je vzela še en grižljaj s česnom in znova zajokala. Ni skrivala navdušenja nad okusom in mehkobo mesa ter povedala, kako veliko ji to doživetje pomeni.

Posnetek je medtem postal viralen in zbral več kot 20 milijonov ogledov.

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