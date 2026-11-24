Po osmih letih potovanja se je japonsko-evropska vesoljska sonda BepiColombo uspešno utirila okoli Merkurja, je v nedeljo sporočila Evropska vesoljska agencija (ESA). Sonda se je po več kot polurnem delovanju potisnih motorjev uspešno ujela v orbito najmanjšega in enega najmanj raziskanih planetov našega Osončja. Dodali so, da že analizira podatke, ki jih je zbrala med potovanjem.

Štiritonsko sondo so izstrelili leta 2018. Na poti do Soncu najbližjega planeta je prepotovala že več kot deset milijard kilometrov in opravila devet preletov mimo planetov. Vodja misije pri ESA Santa Martinez je v začetku letošnjega leta za AFP povedala, da bo misija človeštvu ponudila doslej še nevidene poglede na Merkur in odprla novo poglavje v našem razumevanju Osončja. Po načrtih misije se bosta evropski in japonski del sonde ločila 9. in 10. decembra ter nadaljevala pot po svojih orbitah. Evropski del bo raziskoval Merkurjevo površje in se planetu približal na le 480 kilometrov, japonski del pa bo krožil po eliptični orbiti, ki ga bo od planeta oddaljila tudi do 11.000 kilometrov. Njegova glavna naloga bo podrobnejše raziskovanje Merkurjevega magnetnega polja, še poroča AFP.

Razmere na Merkurju so sicer izjemno zahtevne. Temperature nihajo od –180 do kar 450 stopinj Celzija, planet je pogosto izpostavljen močnemu Sončevemu sevanju. Merkur je sicer že desetletja predmet zanimanja znanstvenikov. Leta 1974 je Nasina sonda Mariner 10 postala prvo vesoljsko plovilo, ki je letelo mimo tega planeta. BepiColombo naj bi znanstvenikom omogočil precej podrobnejši vpogled v skrivnosti planeta.