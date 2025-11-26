  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOJNA V UKRAJINI

Velik preobrat v mirovnih dogovorih, Trump umaknil rok za dosego miru

Dejal je, da »ni trdega roka« in da je »rok zame takrat, ko bo vse končano«.
Ukrajina in njeni evropski zavezniki so se 22. novembra hitro odzvali in pripravili protipredloge, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump Kijevu dal kratek rok za odobritev sporazuma o končanju vojne, ki sprejema nekatere od trdih zahtev Rusije.  FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

Ukrajina in njeni evropski zavezniki so se 22. novembra hitro odzvali in pripravili protipredloge, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump Kijevu dal kratek rok za odobritev sporazuma o končanju vojne, ki sprejema nekatere od trdih zahtev Rusije.  FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

Protestniki pred ameriškim veleposlaništvom v Pragi, Češka, 25. novembra. Na transparentu sta upodobljena Putin in Trump, ki se poljubljata.  FOTO: Eva Korinkova Reuters

Protestniki pred ameriškim veleposlaništvom v Pragi, Češka, 25. novembra. Na transparentu sta upodobljena Putin in Trump, ki se poljubljata.  FOTO: Eva Korinkova Reuters

Putin je 15. avgusta letos obiskal Trumpa na Aljaski. FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

Putin je 15. avgusta letos obiskal Trumpa na Aljaski. FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

Ali bo kombinacija ameriškega pritiska, ukrajinske pripravljenosti na kompromis in evropskih »rdečih črt« res pripeljala do dogovora, ki bo vojno končal? FOTO: Alex Wroblewski Afp

Ali bo kombinacija ameriškega pritiska, ukrajinske pripravljenosti na kompromis in evropskih »rdečih črt« res pripeljala do dogovora, ki bo vojno končal? FOTO: Alex Wroblewski Afp

V objavi je zapisal, da je njegov tim »v zadnjem tednu dosegel ogromen napredek pri končanju vojne med Rusijo in Ukrajino (vojne, ki se sploh nikoli ne bi začela, če bi bil jaz predsednik!)«. FOTO: Pete Marovich Getty Images Via Afp

V objavi je zapisal, da je njegov tim »v zadnjem tednu dosegel ogromen napredek pri končanju vojne med Rusijo in Ukrajino (vojne, ki se sploh nikoli ne bi začela, če bi bil jaz predsednik!)«. FOTO: Pete Marovich Getty Images Via Afp

Ukrajina in njeni evropski zavezniki so se 22. novembra hitro odzvali in pripravili protipredloge, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump Kijevu dal kratek rok za odobritev sporazuma o končanju vojne, ki sprejema nekatere od trdih zahtev Rusije.  FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp
Protestniki pred ameriškim veleposlaništvom v Pragi, Češka, 25. novembra. Na transparentu sta upodobljena Putin in Trump, ki se poljubljata.  FOTO: Eva Korinkova Reuters
Putin je 15. avgusta letos obiskal Trumpa na Aljaski. FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp
Ali bo kombinacija ameriškega pritiska, ukrajinske pripravljenosti na kompromis in evropskih »rdečih črt« res pripeljala do dogovora, ki bo vojno končal? FOTO: Alex Wroblewski Afp
V objavi je zapisal, da je njegov tim »v zadnjem tednu dosegel ogromen napredek pri končanju vojne med Rusijo in Ukrajino (vojne, ki se sploh nikoli ne bi začela, če bi bil jaz predsednik!)«. FOTO: Pete Marovich Getty Images Via Afp
N. P.
 26. 11. 2025 | 08:16
 26. 11. 2025 | 08:16
7:00
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek umaknil svoj prej postavljeni rok, po katerem bi morala Ukrajina do četrtka sprejeti ameriški mirovni načrt za končanje vojne z Rusijo. Dejal je, da »ni trdega roka« in da je »rok zame takrat, ko bo vse končano«. Ob tem je poudaril, da ameriški pogajalci v razgovorih z Moskvo in Kijevom napredujejo ter da je Rusija pristala na nekatere kompromise. Trump je na omrežju Truth Social napovedal, da pošilja svojega posebnega poslanca Steva Witkoffa v Moskvo na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, hkrati pa ameriški sekretar za kopenske sile Dan Driscoll odhaja na pogovore z ukrajinsko stranjo. V objavi je zapisal, da je njegov tim »v zadnjem tednu dosegel ogromen napredek pri končanju vojne med Rusijo in Ukrajino (vojne, ki se sploh nikoli ne bi začela, če bi bil jaz predsednik!)« ter razkril, da je bil prvotni ameriški mirovni načrt z 28 točkami dopolnjen s prispevki obeh strani in skrčen na nekaj odprtih spornih vprašanj.

Protestniki pred ameriškim veleposlaništvom v Pragi, Češka, 25. novembra. Na transparentu sta upodobljena Putin in Trump, ki se poljubljata.  FOTO: Eva Korinkova Reuters
Protestniki pred ameriškim veleposlaništvom v Pragi, Češka, 25. novembra. Na transparentu sta upodobljena Putin in Trump, ki se poljubljata.  FOTO: Eva Korinkova Reuters

Trump je dodal, da bo o napredku redno obveščen skupaj s podpredsednikom J. D. Vanceom, zunanjim ministrom Marcom Rubiem, ministrom za vojno Petom Hegsethom in vodjo kabineta Bele hiše Susie Wiles. Izrazil je tudi željo, da bi se kmalu srečal z Volodimirjem Zelenskim in Vladimirjem Putinom, vendar »šele, ko bo dogovor o koncu vojne dokončen ali v zadnji fazi«. Kasneje je dejal še: »Ni lahko, a mislim, da nam bo uspelo. Mislim, da smo zelo blizu dogovora.«

Zelenski želi vključiti evropske zaveznike

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem izjavil, da je Ukrajina pripravljena nadaljevati z mirovnim sporazumom, ki ga podpira ZDA, ter da je pripravljen s Trumpom razpravljati o »občutljivih točkah« dogovora, pri čemer morajo biti vključeni tudi evropski zavezniki. V nagovoru t. i. »koaliciji voljnih« je evropske voditelje pozval, naj pripravijo okvir za napotitev »sil za odvračanje« v Ukrajino in zagotovijo podporo Kijevu, dokler Rusija ne pokaže resnične pripravljenosti, da prekine vojno. Poudaril je tudi, da morajo biti »vse varnostne odločitve o Evropi sprejete skupaj z Evropo«. Šef kabineta ZelenskegaAndrij Jermak, je pojasnil, da se ukrajinski predsednik želi s Trumpom srečati »čim prej«, po možnosti že na zahvalni dan (27. novembra), da bi dokončala ameriško-ukrajinski dogovor o pogojih za končanje vojne. Ameriški mediji navajajo, da naj bi Zelenski še ta mesec odpotoval v Washington, da bi »dokončal zadnje faze« sporazuma. Vzporedno potekajo intenzivni pogovori v Abu Dabiju, kjer se ameriški sekretar za kopenske sile Dan Driscoll ločeno srečuje z rusko in ukrajinsko delegacijo, ukrajinsko stran pa vodi šef vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov. Po ameriških virih pogajanja »potekajo dobro« in Washington ostaja »optimističen«.

Putin je 15. avgusta letos obiskal Trumpa na Aljaski. FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp
Putin je 15. avgusta letos obiskal Trumpa na Aljaski. FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

Zelenski se ne želi odpovedati ozemlju

Po poročanju ameriških in evropskih medijev je bil prvotni ameriški mirovni načrt z 28 točkami – ki so ga v Kijevu in Bruslju videli kot seznam želja Kremlja, saj je vključeval pritisk na Ukrajino, naj prepusti del svojega ozemlja, omeji vojsko na 600.000 vojakov in se odpove vstopu v Nato – v Ženevi preoblikovan in skrajšan na 19 točk. Ukrajina je po besedah visokih ameriških in ukrajinskih virov pristala na »bistvo« ali »srž« sporazuma, pri čemer so najobčutljivejša vprašanja – predvsem ozemeljske zamenjave in varnostna jamstva – prepuščena neposrednim pogovorom med Zelenskim in Trumpom. Kijev je po navedbah časnika Financial Times pristal na omejitev mirnodobne velikosti svoje vojske na 800.000 vojakov, kar približno ustreza trenutnemu številu vojaškega osebja. S tem je bila opuščena prvotna ameriška ideja o zgornji meji 600.000. Teritorialna vprašanja pa ostajajo ključni kamen spotike. Ameriški predlog še vedno predvideva, da bi Ukrajina morala pristati na izgubo pomembnih območij v Donbasu ter delov regij Herson in Zaporožje, kar Zelenski doslej vztrajno zavrača kot nesprejemljivo.

Ali bo kombinacija ameriškega pritiska, ukrajinske pripravljenosti na kompromis in evropskih »rdečih črt« res pripeljala do dogovora, ki bo vojno končal? FOTO: Alex Wroblewski Afp
Ali bo kombinacija ameriškega pritiska, ukrajinske pripravljenosti na kompromis in evropskih »rdečih črt« res pripeljala do dogovora, ki bo vojno končal? FOTO: Alex Wroblewski Afp

Takšne pogoje postavlja EU

Evropska unija je postavila svoje »rdeče črte«. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila tri pogoje: meje Ukrajine se ne smejo spreminjati s silo, ukrajinska vojska ne sme biti omejena na način, ki bi državo puščal ranljivo za prihodnje napade, in Evropa mora imeti osrednjo vlogo pri zagotavljanju miru, pri čemer si mora Ukrajina sama izbrati svojo – evropsko – prihodnost. Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron meni, da Trumpov mirovni načrt »gre v pravo smer, a ga je treba izboljšati«, saj Evropa noče miru, ki bi bil »kapitulacija«. »Le Ukrajinci lahko odločijo, kakšne ozemeljske kompromise so sploh pripravljeni sprejeti,« je opozoril. Nemški kancler Friedrich Merz je poudaril, da mora imeti Evropa besedo pri vsakem načrtu, ki zadeva njeno suverenost in varnost: »Vsak načrt, ki vpliva na evropske interese, zahteva soglasje Evrope. Evropa stoji trdno in enotno.« Nemški zunanji minister Johann Wadephul je šel še dlje in ocenil, da je Rusija začela »fazo 0« vojne proti Natu, z droni, sabotažami in dezinformacijskimi kampanjami, ki brišejo mejo med vojno in mirom.

V objavi je zapisal, da je njegov tim »v zadnjem tednu dosegel ogromen napredek pri končanju vojne med Rusijo in Ukrajino (vojne, ki se sploh nikoli ne bi začela, če bi bil jaz predsednik!)«. FOTO: Pete Marovich Getty Images Via Afp
V objavi je zapisal, da je njegov tim »v zadnjem tednu dosegel ogromen napredek pri končanju vojne med Rusijo in Ukrajino (vojne, ki se sploh nikoli ne bi začela, če bi bil jaz predsednik!)«. FOTO: Pete Marovich Getty Images Via Afp

Medtem se vojna na terenu nadaljuje. Rusija je izvedla nove napade z droni, ki so po podatkih Kijeva preleteli tudi zračni prostor Moldavije in Romunije, zaradi česar je Bukarešta zjutraj v zrak dvignila lovce F-16 in nemške eurofighterje. V Ukrajini so napadi zahtevali nova življenja, del Kijeva je ostal brez vode in elektrike, ukrajinske sile pa so odgovorile z napadom z dronom v ruski Rostovski regiji, kjer naj bi bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti najmanj trije ljudje.

Rusija vztraja pri svojem

Iz Moskve prihajajo mešani signali. Kremelj je ameriški prvotni načrt označil kot »zelo dobro osnovo« za pogajanja, a strogo zavrača evropski protipredlog, ki je, kot pravi Putinov svetovalec Jurij Ušakov, »popolnoma nekonstruktiven« in »ne deluje za nas«. Zunanji minister Sergej Lavrov je posvaril, da bo Rusija zavrnila spremenjeni ameriški načrt, če ne bo odražal tistega, kar sta po navedbah Moskve na srečanju na Aljaski dosegla Putin in Trump – predvsem pritisk na Kijev, naj se odpove preostalim delom Donbasa.

Ob vsem tem Bela hiša sporoča, da je bil dosežen »ogromen napredek« pri približevanju mirovnemu sporazumu, a da ostaja še nekaj »občutljivih, a ne nepremostljivih« podrobnosti, ki jih morajo ZDA, Ukrajina in Rusija razrešiti v naslednjih krogih pogajanj. Svet medtem zadržuje dih in čaka, ali bo kombinacija ameriškega pritiska, ukrajinske pripravljenosti na kompromis in evropskih »rdečih črt« res pripeljala do dogovora, ki bo vojno končal – ne le zamrznil.

Več iz teme

vojna v Ukrajinimirovna pogajanjaVolodimir ZelenskiUkrajinaRusijaVladimir PutinNatoEvropska unijaDonald Trump
ZADNJE NOVICE
09:26
Novice  |  Slovenija
ZIMSKI REGRES

Denar prihaja! Znano, kdaj bo božičnica na računih upokojencev in zaposlenih

Dodatek bo v naslednjih letih postopoma rasel – vsako leto za 20 evrov, dokler leta 2030 ne doseže 250 evrov, nato pa bo usklajevan kot ostali socialni transferji.
26. 11. 2025 | 09:26
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
OPISALA V KNJIGI

Šokantna izpoved igralke! »Objel me je in mislila sem, da bom bruhala«

Brenda Fricker je v knjigi opisala svojo težko življenjsko pot. Oskarjevke se najbolj spominjamo po vlogi v filmu Sam doma 2.
26. 11. 2025 | 09:25
09:02
Premium
Novice  |  Slovenija
GOZD

Gozdar iz Prlekije, ki je po likvidaciji velikana čez noč podvojil podjetje in danes zaposluje 20 ljudi (FOTO)

Franc Kreft vodi eno najmočnejših gozdarskih ekip na vzhodu države. Tradicijo in znanje zdaj prevzemata tudi njegova otroka.
Andrej Bedek26. 11. 2025 | 09:02
09:00
Bulvar  |  Suzy
NE ZMANJKA IZZIVOV

Nova kariera Adele: preizkusila se bo kot igralka (Suzy)

Gre za priredbo romana avtorice Anne Rice iz leta 1982.
26. 11. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PREDPRAZNIČNO

Melania Trump sovraži božič!

Na božičnem dogodku pred Belo hišo se je zadržala manj kot tri minute.
26. 11. 2025 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
DELAJMO JIH VSAK DAN

Koliko trebušnjakov bi morali narediti glede na starost in zakaj je to pomembno

Redna vadba jedra, ne da le izboljšuje držo in ravnotežje, ampak tudi zmanjša tveganje za bolezni srca, težave s hrbtenico in kognitivne motnje.
Miroslav Cvjetičanin26. 11. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Podaljšana akcija ob nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric: dvojna ugodnost za popolno udobje doma

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Nekateri pravijo, da so v tem letnem času nepogrešljivi

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Na slovenski oder prihajajo pravi zvezdniki

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Razno
SVET ILUSTRACIJ

Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prodaja se jim je povečala za 40%, ko so opravili to izobraževanje

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vlagateljski kalkulator: preverite, ali vlagate dovolj za svojo prihodnost

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Na slovenski oder prihajajo pravi zvezdniki

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Jesenska osvežitev garderobe: ko je lepota tudi v podrobnostih

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Retro: kaj vse se je spremenilo in kaj nam še ostane?

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki