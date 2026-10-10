Velik preobrat v odnosih med ZDA in Rusijo? Trump: »Pogovarjal sem se s Putinom, dogovor je sklenjen!«

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v petek sprejela ukrepe za začasno odpravo sankcij za ruski dizel, potem ko je Trump izjavil, da je Moskva privolila v sprostitev velikih količin tega goriva na trg. Nakazal je tudi, da bi lahko bile ZDA med kupci. Nepričakovana poteza je sledila v času, ko si Trumpova administracija prizadeva obvladati rekordno visoke cene dizla, ki so posledica vojne proti Iranu in kot trdi Trump, ukrajinskih napadov na ruske rafinerije. V ZDA se medtem bližajo vmesne volitve.

Trump je na družbenem omrežju Truth Social objavil, da je pravkar končal »zelo uspešen pogovor« z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Med pogovorom naj bi Putin privolil v dobavo več sto tisoč ton dizelskega goriva za ameriški in svetovni trg. »Ob našem popolnem nadzoru nad Hormuško ožino in tej odlični novici o ruski energiji bodo cene dizla za Američane, pa tudi za ves svet, hitro padale, in to v rekordnem obsegu!« je na Truth Socialu zapisal Trump.

Ameriško ministrstvo za finance je na družbenem omrežju X sporočilo, da »takoj izdaja začasno splošno dovoljenje, ki omogoča oskrbo svetovnega trga z ruskim dizlom«.

Koliko dizla naj bi dobavila Rusija?

Trump je v objavi na Truth Socialu navedel, da naj bi Rusija takoj dobavila več kot 300.000 ton dizelskega goriva za ameriški in svetovni trg, novembra še 500.000 ton, zatem pa dodatnih milijon ton. »Pravkar sem končal zelo uspešen pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, v katerem je bilo dogovorjeno, da bo Rusija takoj dobavila več kot 300.000 ton dizelskega goriva na ameriški in svetovni trg, novembra še 500.000 ton, nato pa še 1.000.000 ton. Poleg tega bo Rusija v kratkem času dobavila dodatne 3.000.000 ton dizelskega goriva, odvisno od stanja svojih rafinerij dizla,« je zapisal Trump.

Dodal je, da bodo zaradi nadzora nad Hormuško ožino in napovedane dobave ruskih energentov cene dizla močno in hitro padle. »Nižje cene za Američane, še posebej za naše odlične kmete, živinorejce in voznike tovornjakov, so moja največja prednostna naloga. To je zelo velika in pomembna objava. Prav tako je treba razumeti, da Iran ne bo imel jedrskega orožja!« je še zapisal ameriški predsednik.

Rusija je omejila izvoz dizla

Moskva je v zadnjem letu omejila, nato pa tudi prepovedala izvoz dizla, potem ko je Ukrajina okrepila napade na ruske rafinerije. To je prispevalo k svetovnemu pomanjkanju tega goriva. Ruska vlada je že konec januarja trgovcem prepovedala izvoz dizla, sredi julija pa je prepoved razširila še na proizvajalce. Kot razlog je navedla prednostno oskrbo domačega trga v času žetve, medtem ko so bile zmogljivosti za predelavo nafte zmanjšane zaradi ukrajinskih napadov.

Ni jasno, kako bo Rusija zagotovila velike količine goriva, ki jih je napovedal Trump, saj velik del njenih rafinerij ne deluje, poroča Slobodna Dalmacija.