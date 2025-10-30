  • Delo d.o.o.
SPORAZUM VELJA ZA VES SVET

Velik uspeh: Trump s Xijem dosegel enoletni sporazum o redkih zemljah (VIDEO in FOTO)

To je bilo njuno prvo srečanje po letu 2019.
FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

FOTO: Tyrone Siu Reuters

REUTERS/Tyrone Siu FOTO: Tyrone Siu Reuters

Donald Trump Xi Jinping FOTO: Evelyn Hockstein Reuters
STA, A. G.
 30. 10. 2025 | 07:28
1:37
Predsednik ZDA Donald Trump je danes po zaključku pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom v Južni Koreji označil njuno srečanje za velik uspeh. S Xijem sta dosegla enoletni sporazum o redkih zemljah, je dejal in naznanil, da bo Washington takoj znižal carine na kitajsko blago, sprejete kot odgovor na pritok fentanila v ZDA.

Kot je Trump povedal novinarjem na krovu letala Air Force One ob odhodu iz Južne Koreje, je vprašanje dostopa ZDA do redkih zemelj rešeno, poročajo tuje tiskovne agencije. »Sporazum o redkih zemljah je zdaj sklenjen in velja za ves svet,« je dejal.

Napovedal je, da bodo ZDA s takojšnjim učinkom znižale vse carine na kitajsko blago, ki so bile sprejete v odgovor na pritok fentanila v ZDA.

Trump je tudi zagotovil, da bosta Washington in Peking »sodelovala« glede vojne v Ukrajini, po njegovih besedah pa v pogovorih nista odprla vprašanja Tajvana.

Velik uspeh

Ameriški predsednik je srečanje označil za velik uspeh in napovedal, da bo aprila obiskal Kitajsko, Xi pa naj bi kmalu zatem obiskal ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogovori med voditeljema dveh največjih svetovnih gospodarstev, ki sta se med Trumpovo turnejo po Aziji sestala v Južni Koreji, so trajali več kot poldrugo uro, po srečanju pa nista dala skupne izjave. To je bilo njuno prvo srečanje po letu 2019.

