  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGREŠANI

Velika iskalna akcija: izginili so trije mladoletniki, najmlajša ima komaj 12 let

Pogrešani so od srede.
Kje so Patrik, Kjara in Adriano? FOTO: Nestali.hr
Kje so Patrik, Kjara in Adriano? FOTO: Nestali.hr
N. B.
 14. 11. 2025 | 11:52
 14. 11. 2025 | 11:54
1:43
A+A-

V hrvaškem Sisku je te dni zavladala panika. Trije mladoletniki – 15-letni Patrik JantolekAdriano Orečić (13) in njegova leto mlajša sestra Kjara – so v sredo odšli od doma, nato pa izginili brez sledu. 

Hrvaška policija poziva vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanih, naj se oglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo številko 192.

V opisu navajajo, da imata Patrik in Kjara rjave lase ter rjave oči. Kjara je suhe postave in visoka približno 160 centimetrov. Njen brat Adriano ima svetle lase in modre oči, prav tako je suhe postave, meri pa okoli 180 centimetrov.

Zaskrbljene matere iščejo odgovore

Za Dnevnik.hr sta spregovorili tudi obe mami.

»Poklicala me je Kjarina mama, ker ni mogla priklicati ne nje ne Adriana, in prosila, naj preverim še pri Patriku, če so morda skupaj. Kjara in Patrik sta par. Patrik je na sporočila odgovarjal zelo na kratko, samo z ‘da’ ali ‘ne’. To je bilo v sredo zjutraj. Od takrat – nič. Izginili so, kot da bi se zemlja odprla,« je povedala Patrikova mama.

Tudi mama Kjare in Adriana sumi, da so vsi trije skupaj: »Ne vemo, kje so. Preverili smo vsa mesta, kamor bi lahko šli. Zdaj čakamo policijo.«

Obe poudarjata, da se kaj takega še nikoli ni zgodilo.

Več iz teme

Hrvaškaiskalna akcijapogrešanimladoletniki
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NAPETO

Princ William proti kralju Karlu

Kralj je princa presenetil z dodelitvijo novih kraljevskih dolžnosti princesi Beatrice.
14. 11. 2025 | 13:25
13:14
Bulvar  |  Domači trači
ODPOVEDANO

Basijeva žena Nastja sporočila slabo novico (FOTO)

Svojim oboževalcem se zahvaljuje za razumevanje.
14. 11. 2025 | 13:14
13:00
Bulvar  |  Suzy
NOVO ŽIVLJENSKO POGLAVJE

Slovenski reprezentant družino preselil na Japonsko (Suzy)

Spremembe Jana Kozamernika.
14. 11. 2025 | 13:00
12:58
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POMAHAJTE V SLOVO LEPI JESENI

Domača naloga za vikend: poiščite bunde in kape, prihaja prava zima

V prihodnjih dveh tednih nas čaka pestro vreme, tudi sneg, kažejo najnovejši meteorološki podatki.
14. 11. 2025 | 12:58
12:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Policisti iščejo voznico, ki je deklici (14) zapeljala čez stopalo

Zgodilo se je v četrtek okoli 11.30 v bližini Srednje tehnične šole v Kopru.
14. 11. 2025 | 12:53
12:45
Novice  |  Slovenija
GODBE SO DUŠA SLOVENSKIH KRAJEV

Tradicionalno srečanje godbenikov Dolenjske in Bele krajine: prijatelji v notah in ritmu (FOTO)

Glasbeniki povezujejo generacije in prijatelje ter širijo dobro voljo.
Milan Glavonjić14. 11. 2025 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki