Velika iskalna akcija: izginili so trije mladoletniki, najmlajša ima komaj 12 let

V hrvaškem Sisku je te dni zavladala panika. Trije mladoletniki – 15-letni Patrik Jantolek, Adriano Orečić (13) in njegova leto mlajša sestra Kjara – so v sredo odšli od doma, nato pa izginili brez sledu.

Hrvaška policija poziva vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanih, naj se oglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo številko 192.

V opisu navajajo, da imata Patrik in Kjara rjave lase ter rjave oči. Kjara je suhe postave in visoka približno 160 centimetrov. Njen brat Adriano ima svetle lase in modre oči, prav tako je suhe postave, meri pa okoli 180 centimetrov.

Zaskrbljene matere iščejo odgovore

Za Dnevnik.hr sta spregovorili tudi obe mami.

»Poklicala me je Kjarina mama, ker ni mogla priklicati ne nje ne Adriana, in prosila, naj preverim še pri Patriku, če so morda skupaj. Kjara in Patrik sta par. Patrik je na sporočila odgovarjal zelo na kratko, samo z ‘da’ ali ‘ne’. To je bilo v sredo zjutraj. Od takrat – nič. Izginili so, kot da bi se zemlja odprla,« je povedala Patrikova mama.

Tudi mama Kjare in Adriana sumi, da so vsi trije skupaj: »Ne vemo, kje so. Preverili smo vsa mesta, kamor bi lahko šli. Zdaj čakamo policijo.«

Obe poudarjata, da se kaj takega še nikoli ni zgodilo.