Na meji med Rusijo in Estonijo nastajajo velike gneče. Ljudje s kovčki, nahrbtniki in vrečkami hitijo proti mejnim prehodom, saj se bojijo, da bodo kmalu ostali na napačni strani meje. Estonija je namreč sprejela drastično odločitev: s 1. decembrom bo za šest mesecev zaprla vseh pet cestnih mejnih prehodov z Rusijo. Povod za ukrep je domnevni poskus ruske sabotaže v estonskem obrambnem podjetju. Moskva obtožbe odločno zavrača.

V ruskem obmejnem mestu Ivangorod se zbirajo ljudje, ki želijo še pred zaprtjem meje priti v Estonijo. FOTO: Marko Mumm Afp

V ruskem obmejnem mestu Ivangorod se tako zbirajo ljudje, ki želijo še pred zaprtjem meje priti v Estonijo. Nekateri imajo na drugi strani sorodnike, drugi potujejo zaradi osebnih ali poslovnih obveznosti. Časa jim zmanjkuje, saj bo Estonija 1. decembra zaprla cestne mejne prehode Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa in Saatse. Estonska vlada je odločitev uradno sporočila 20. novembra. Zaprtje bo predvidoma trajalo šest mesecev, nato pa bodo oblasti glede na varnostne razmere presodile, ali bodo ukrep podaljšale oziroma spremenile.

V ozadju domnevna ruska sabotaža

Zaostritev odnosov je povezana z dogodkom 14. novembra, ko so neznanci poskušali zanetiti požar v prostorih estonskega proizvajalca brezpilotnih letalnikov Threod Systems v kraju Viimsi, severno od prestolnice Tallinn. Estonska notranja varnostna služba trdi, da za poskusom napada stoji ruska vojaška obveščevalna služba GRU.

FOTO: Str Afp

Preiskovalci so prijeli osem latvijskih državljanov, ki jih sumijo, da so jih ruske obveščevalne službe novačile za izvedbo napada. Varnostniki podjetja so pravočasno posredovali in preprečili večjo škodo. Estonske oblasti so dogodek označile za del širšega vzorca sovražnih dejavnosti in sabotaž, usmerjenih proti Estoniji in drugim evropskim državam.

Vlada je pojasnila, da želi z zaprtjem meje ruskim obveščevalnim službam otežiti novačenje ljudi, ki prečkajo mejo, ter preprečevati izogibanje sankcijam.

Moskva grozi s protiukrepi: »Nova železna zavesa«

Rusija obtožbe o vpletenosti v poskus sabotaže zavrača. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov jih je označil za neutemeljene, predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je Estonijo obtožila kršenja pravic ruskih državljanov. Zaharova je napovedala možnost političnih in diplomatskih protiukrepov ter načrtovano zaprtje meje primerjala s postavljanjem nove železne zavese.

Najhuje bo za družine, ki živijo na obeh straneh meje

Politični spor bo močno posegel tudi v vsakdanje življenje prebivalcev obmejnega območja. Estonsko mesto Narva z več kot 50.000 prebivalci leži tik ob ruski meji, nasproti Ivangoroda. Mesti ločuje reka Narva, povezujejo pa ju dolgoletne družinske, gospodarske in družbene vezi.

Najhuje bo za družine, ki živijo na obeh straneh meje FOTO: Wojtek Radwanski Afp

Številni prebivalci imajo sorodnike na obeh straneh meje. Rusija je sicer že februarja 2024 ustavila promet vozil čez mejni prehod Narva, pešci pa so lahko mejo še naprej prečkali. Župan Narve Jaan Toots je zato estonsko vlado pozval, naj razmisli o humanitarnih izjemah. Opozoril je predvsem na ljudi, ki morajo obiskati ostarele sorodnike, se udeležiti pogrebov ali urediti nujne družinske zadeve. Zaprtje meje bi lahko prizadelo tudi lokalne hotele, restavracije in druga podjetja, ki so odvisna od čezmejnih potovanj.

Številke razkrivajo, kako močno so se odnosi že ohladili

Podatki estonske javne radiotelevizije ERR kažejo, da je število prehodov meje od začetka ruske invazije na Ukrajino močno upadlo. Pred letom 2022 so na estonsko-ruski meji na leto zabeležili več kot štiri milijone prehodov, leta 2026 pa približno 760.000. Samo na prehodu Narva–Ivangorod so jih zabeležili okoli 447.000. Ruski državljani so letos mejo prečkali približno 307.000-krat, estonski 175.000-krat, imetniki finskih potnih listov pa 54.000-krat. Kljub zaprtju cestnih mejnih prehodov se bo železniški tovorni promet nadaljeval ob obstoječih omejitvah in carinskem nadzoru. Potniki bodo morali iskati druge poti, predvsem prek Latvije, kar bo potovanja podaljšalo in podražilo.