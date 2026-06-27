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Velika prelomnica v Srbiji, Vučić je napovedal odstop

Vučić je še napovedal, da bo v ponedeljek predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim.
Aleksandar Vučić je imel govor. OTO: Djordje Kojadinovic Reuters
Aleksandar Vučić je imel govor. OTO: Djordje Kojadinovic Reuters
STA, M. J.
 27. 6. 2026 | 20:28
 27. 6. 2026 | 20:43
1:58
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V Beogradu je danes kljub vročini potekal shod vladajoče Srbske napredne stranke pod sloganom Srbija - ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Vučić je še napovedal, da bo v ponedeljek predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Zaradi shoda, ki so se ga po poročanju srbskih medijev udeležili ljudje iz vse Srbije, pa tudi iz Republike Srbske, Črne gore in Severne Makedonije, bo središče Beograda do ponedeljka zjutraj zaprto za ves promet.

Zbrala se je velika množica ljudi. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters
Zbrala se je velika množica ljudi. FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

Shod v Beogradu del kampanje Srbija zmaguje

Udeleženci so na shodu danes razgrnili veliko srbsko zastavo, za katero so srbski mediji že prej objavili, da je dolga več kot 500 metrov in široka deset metrov. Glavni dogodek je potekal na trgu pred srbskim parlamentom, spremljevalni program pa se je začel že davi. Shod v Beogradu je del kampanje Srbija zmaguje, s katero se skuša Vučić zoperstaviti več mesecev trajajoči kampanji študentskega gibanja Študenti zmagujejo, ki poziva k predčasnim parlamentarnim volitvam.

Že v petek so v Srbiji odprli odseka avtoceste Moravski koridor, ki se ga je udeležil Vučić. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina je javnost ta dogodek razumela kot začetek volilne kampanje. Študenti medtem za nedeljo napovedujejo svoj protestni shod v Kraljevu, na katerem pričakujejo več deset tisoč ljudi iz vse države. Gre za nove v okviru vala protivladnih protestov, ki trajajo že več kot leto in pol in so se začeli zaradi smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra 2024.

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