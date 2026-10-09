Velika sfinga skriva še eno skrivnost

Velika sfinga v Gizi, ki je z merami 73 metrov v dolžino in 20 metrov v višino eden največjih in najstarejših kipov na svetu, je tudi eden najbolj skrivnostnih spomenikov starega Egipta. Še vedno ni znano, kdaj so jo zgradili, kdo in za kakšen namen, prav tako je zavito v skrivnost, zakaj oz. kako je izgubila svoj nos.

Znanstveniki pa so k tem skrivnostim dodali še eno: to legendarno bitje, pol človek in pol lev, je verjetno zgrajeno iz kamnin, ki vsebujejo skrite fosile davno izumrlih krokodilov. Znanstveniki so namreč v delu puščavske planote Mokattam, ki je stara 54 milijonov let, odkrili novo vrsto izumrlega krokodila. Poimenovali so ga po starem egipčanskem bogu Heruju, ki ga po prepričanju mnogih upodablja Sfinga – Herugavialis cairensis.

Vsekakor ne priporočam, da bi Sfingo razdrli in preverili, ali so fosili tam.

Fosiliziranega krokodila so našli v istih apnenčastih kamninah, ki so jih pred več kot 4000 leti pridobivali za gradnjo legendarne Velike sfinge. Znanstveniki celo menijo, da bi lahko Sfinga vsebovala fosile teh davno izumrlih krokodilov, za katere je bil značilen dolg in ozek gobec. Čeprav so te živali zaradi izsušitve Sredozemlja pred približno šestimi milijoni let izginile iz Sredozemlja, so pred več kot 100 milijoni let naseljevale skoraj ves svet. Danes obstajata le dve vrsti, ki ju najdemo v sladkovodnih okoljih po vsej Indijski podcelini in v jugovzhodni Aziji.

Vodilni avtor raziskave dr. Paul Burke iz švedskega prirodoslovnega muzeja je ob odkritju še opozoril: »Vsekakor ne priporočam, da bi Sfingo razdrli in preverili, ali so fosili tam.«

Pred več kot 100 milijoni let so krokodili z ozkim in dolgim gobcem naseljevali skoraj ves svet. FOTO: Daily Mail