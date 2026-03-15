Velika uganka ostaja: moški je bil izpuščen iz zapora, a skrivnosti o zlatih kovancih ni izdal

Ameriški iskalec zakladov v globinah morja je bil po desetih letih izpuščen iz zapora. Skrivnosti pa še vedno ni izdal: še vedno ni razkril lokacije približno 500 zlatih kovancev z znamenite ladijske razbitine, navaja britanski BBC.

Danes 73-letni Tommy Thompson je leta 1988 pred obalo Južne Karoline odkril potopljeni zaklad v vrednosti več milijonov dolarjev. Našel je namreč razbitino ladje SS Central America iz leta 1857, znane tudi kot »ladja zlata«. Ko je ladja potonila zaradi divjanja orkana, je bilo na njej več kot 13 ton zlata. Z njim so želeli obogatiti rezerve ameriških bank. Umrlo je 425 potnikov in članov posadke. Potop je prispeval k finančni paniki leta 1857.

Razbitino je leta 1988 odkrila raziskovalna skupina Columbus-America Discovery Group iz Ohia pod vodstvom Thompsona. S posebnim plovilom so nato iz vode izvlekli in na površje prinesli znatne količine zlata in predmetov. Skupna vrednost izvlečenega zlata je bila takrat ocenjena na 100–150 milijonov dolarjev.

Vlagatelji v Thompsonovem podjetju so ga obtožili, da jih je ogoljufal za obljubljene iztržke, in po letih na begu je bil leta 2015 zaprt zaradi kaznivega dejanja nespoštovanja sodišča.

Skupno 161 vlagateljev je Thompsonu dalo 12,7 milijona dolarjev, da bi našel ladjo, pri čemer naj bi vsi močno obogateli. Po prodaji zaklada je Thompson trdil, da so bili zlati kovanci predanih skrbniškemu skladu v Belizeju in da so dobički od prodaje prve serije zlata v glavnem šli za pravne stroške in bančna posojila. Vlagatelji so ostali praznih rok.

Kazenska ovadba proti Thompsonu je, kot poroča BBC, navajala, da so zlate palice in kovanci, ki jih je izvlekel z morskega dna, vredni do 400 milijonov dolarjev.

Thompson je leta 2012 izginil. Tri leta kasneje so ga aretirali v Boca Ratonu na Floridi. Skupaj s sodelavcem je Thompson dve leti bival v hotelu, kjer sta vse plačevala z gotovino, uporabljala sta lažna imena.

Lovec na zaklade je bil na koncu obsojen zaradi nespoštovanja sodišča, ker ni hotel odgovoriti na vprašanja o lokaciji približno 500 pogrešanih zlatih kovancev. Kazni za civilno nespoštovanje sodišča so običajno nedoločene in trajajo, dokler oseba ne izpolni sodnega naloga – kar bi v tem primeru pomenilo razkritje lokacije pogrešanih kovancev. Tega Thompson še vedno ni naredil, vendar je lani sodnik soglašal, da se kazen konča, saj je prepričan, da nikoli ne bo podal odgovora.