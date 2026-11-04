Velika zaušnica Trumpu? Hrbet so mu obrnili celo v Teksasu (VIDEO in FOTO)

V torek so se Američani množično odpravili na volišča, saj so potekale kongresne volitve. Na njih se voli predstavnike predstavniškega doma in senata, gre pa tudi za neke vrste zaupnico ali nezaupnico trenutni vladi oziroma predsedniku.

V primeru, da se ljudje z aktualno politiko strinjajo, bodo dali svoj glas vladajoči stranki, sicer nasproti. In prav slednje se je zgodilo tokrat. V več ključnih zveznih državah, ki tradicionalno podpirajo republikance, so se tokrat odločili drugače, med temi državami je presenetljivo tudi Teksas. Štetje glasov sicer še poteka, zato končnih rezultatov še nekaj časa ne bo, a projekcije, ki jih opravljajo ameriške televizije, so precej zanesljive in lahko že rečemo, da so tokrat večino v ameriškem senatu dobili demokrati.

Tudi predsednik Donald Trump je že priznal poraz in dejal, da je »pripravljen sodelovati z demokrati«, čeprav poraza ne vidi kot »udarec zanj«. »Tega ne dojemam kot napad nase,« je dejal za Fox News v telefonskem intervjuju. »Za nami sta dve najboljši leti v zgodovini predsednikovanja – kar zadeva gospodarstvo in vse drugo, kar smo storili,« je zatrdil. Ko ga je novinar svprašal, kaj bi sporočil Američanom, pa je bil predsednik kratek: »No, rečem lahko takole: čestitke demokratom. Dobro so opravili delo. Na to so čakali 11 let in končno jim je uspelo.«

V prvem odzivu je Trump poraz republikancev sicer pripisal temu, da na glasovnicah ni bilo njegovega imena. »Če bi bilo, bi odločno zmagali,« je zapisal na svojem omrežju Truth Social.

Kaj rezultat pomeni za Trumpa?

Ker bo v ameriškem senatu zdaj večina demokratska, lahko to pomeni, da bo predsednik težje sprejemal zakone. Te lahko predlaga in zagovarja svojo politiko, vendar zakonov ne sprejema sam. O njih odločata oba domova kongresa. Če imajo demokrati večino, lahko zavrnejo republikanske zakonske predloge ali predlagajo povsem drugačne rešitve. Enako velja za zunanjo politiko in druga pomembna področja. Sprememba večine v kongresu lahko tako med drugim vpliva na ameriško podporo Ukrajini, odnos do Nata, financiranje vojaških operacij in druge mednarodne zadeve.

Prav tako bo težje odločal o proračunu. O zveznem proračunu in porabi javnega denarja odloča kongres, kar pomeni, da lahko večina v kongresu vpliva na financiranje predsednikovih prioritet. Kongres lahko prav tako nadzoruje predsednika, organizira zaslišanja, zahteva dokumente, preiskuje delovanje vladnih institucij in preverja ravnanje administracije. Če imajo opozicijski demokrati večino v odborih, lahko bistveno okrepijo nadzor nad republikansko administracijo.

Podporniki demokratskega kandidata iz Teksasa Jamesa Talarica slavijo. FOTO: Ronaldo Schemidt/Afp