Velika zmaga: Evropski odbor podprl pobudo My Voice, My Choice

Evropska državljanska pobuda My Voice, My Choice je prejela podporo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESC). Glasovanje predstavlja pomemben institucionalni korak v postopku obravnave pobude, ki se nanaša na vprašanje dostopa do varnega splava v Evropski uniji. EESC je posvetovalni organ Evropske unije, ki združuje predstavnike delodajalcev, delojemalcev in organizacij civilne družbe. Njegova podpora pomeni, da je pobuda ocenjena kot relevantna za nadaljnjo razpravo znotraj evropskih institucij ter da ima podporo dela organizirane civilne družbe na ravni EU.

Odločitev bo sprejeta v marcu

Pobuda My Voice, My Choice je zasnovana kot evropska državljanska pobuda, katere cilj je nasloviti razlike v dostopu do varnega splava med državami članicami ter spodbuditi razpravo o vlogi Evropske unije na področju zdravstvenega varstva. Po navedbah organizatorjev pobuda ne posega neposredno v nacionalne zakonodaje, temveč predlaga vzpostavitev mehanizmov, s katerimi bi EU lahko podprla dostop do storitev v primerih, kjer ta ni zagotovljen. Nosilka in koordinatorica pobude je Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, ki pobudo vodi in predstavlja v evropskih institucijah.

Podpora EESC po navedbah organizatorjev krepi položaj pobude v nadaljnjih fazah obravnave ter ji daje večjo težo v procesih odločanja na ravni Evropske unije. Ob tem poudarjajo, da sprejeta podpora ne pomeni zaključka postopka, temveč prehod v naslednjo fazo. Naslednji ključni korak bo odločitev Evropske komisije, ki bo presojala pobudo in morebitne nadaljnje ukrepe. Evropska komisija naj bi svojo odločitev glede pobude My Voice, My Choice sprejela 2. marca.