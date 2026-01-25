  • Delo d.o.o.
DOSTOP DO VARNEGA SPLAVA

Velika zmaga: Evropski odbor podprl pobudo My Voice, My Choice

Evropska državljanska pobuda, ki jo vodi Nika Kovač, vstopa v odločilno fazo pred odločitvijo Evropske komisije.
Nika Kovač in my voice my choice v Evropskem parlamentu, Bruselj, 2-12-2025 FOTO: Črt Piksi Delo
Nika Kovač in my voice my choice v Evropskem parlamentu, Bruselj, 2-12-2025 FOTO: Črt Piksi Delo
Kaja Grozina
 25. 1. 2026 | 20:59
Evropska državljanska pobuda My Voice, My Choice je prejela podporo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESC). Glasovanje predstavlja pomemben institucionalni korak v postopku obravnave pobude, ki se nanaša na vprašanje dostopa do varnega splava v Evropski uniji. EESC je posvetovalni organ Evropske unije, ki združuje predstavnike delodajalcev, delojemalcev in organizacij civilne družbe. Njegova podpora pomeni, da je pobuda ocenjena kot relevantna za nadaljnjo razpravo znotraj evropskih institucij ter da ima podporo dela organizirane civilne družbe na ravni EU.

Odločitev bo sprejeta v marcu

Pobuda My Voice, My Choice je zasnovana kot evropska državljanska pobuda, katere cilj je nasloviti razlike v dostopu do varnega splava med državami članicami ter spodbuditi razpravo o vlogi Evropske unije na področju zdravstvenega varstva. Po navedbah organizatorjev pobuda ne posega neposredno v nacionalne zakonodaje, temveč predlaga vzpostavitev mehanizmov, s katerimi bi EU lahko podprla dostop do storitev v primerih, kjer ta ni zagotovljen. Nosilka in koordinatorica pobude je Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, ki pobudo vodi in predstavlja v evropskih institucijah. 

Podpora EESC po navedbah organizatorjev krepi položaj pobude v nadaljnjih fazah obravnave ter ji daje večjo težo v procesih odločanja na ravni Evropske unije. Ob tem poudarjajo, da sprejeta podpora ne pomeni zaključka postopka, temveč prehod v naslednjo fazo. Naslednji ključni korak bo odločitev Evropske komisije, ki bo presojala pobudo in morebitne nadaljnje ukrepe. Evropska komisija naj bi svojo odločitev glede pobude My Voice, My Choice sprejela 2. marca. 

my voice my choiceDOSTOPEN SPLAVEESCNika Kovač
20:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HRVAŠKA

Katastrofalen dan na cestah: življenje izgubilo kar pet oseb na različnih mestih

V več prometnih nesrečah na Hrvaškem umrli štirje moški, žensko našli v Savi.
25. 1. 2026 | 20:16
19:36
Novice  |  Svet
VARNA ZATOČIŠČA

Nuklearna grožnja Tretje svetovne vojne: znanstveniki razkrili, kje bi človeštvo preživelo apokalipso

Študija služi kot resen poziv vladam, naj razvijejo načrte za preživetje v skrajnih okoliščinah.
25. 1. 2026 | 19:36
19:06
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINA GA VARUJE, PRIJATELJI GA OBISKUJEJO

12 let skrivnosti: kakšno je življenje Michaela Schumacherja po usodni smučarski nesreči?

Iz kome do zasebne rezidence: kje zdaj živi legendarni Michael Schumacher?
25. 1. 2026 | 19:06
18:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Za štirimi stenami se je dogajalo nasilje, tik pred 1. uro ponoči je posredovala policija

Policija je 57-letniku z Bleda izrekla prepoved približevanja.
25. 1. 2026 | 18:39
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: naj vas energija Bika vodi k stabilnosti in notranjemu miru

Astrološki vplivi za ponedeljek, 26. januarja 2026.
25. 1. 2026 | 18:00
17:33
Šport  |  Tekme
KAOTIČNO DOGAJANJE NA TEKMI

Slovenski skakalci brez medalje. Ljudje obnemeli, ko so videli, kaj se je zgodilo s smučmi Domna Prevca (VIDEO)

Ker Domnu Prevcu niso pustili, da nastopi v prvi seriji tekme svetovnega prvenstva, je Slovenija na koncu zasedla šele šesto mesto. Zmagala je Japonska.
25. 1. 2026 | 17:33

