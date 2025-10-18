Velika zmaga za kralja Karla III.: princ Andrew se je odpovedal vsemu

Galerija
Princ Andrew se je v petek zvečer po mesecih pregovarjanj z bratom kraljem Karlom III. le odpovedal vsem plemiškim nazivom, ki so mu še ostali.
Po še enem tednu, polnem škandalov, je mlajši kraljev brat tako sporočil, da ne bo več znan kot vojvoda Yorški in da odstopa tudi od članstva v viteškem redu podvezice – najstarejšem viteškem redu v Veliki Britaniji.
Andrew se bo odpovedal tudi svojemu položaju viteza velikega križa kraljevega viktorijanskega reda, vendar bo ostal princ, saj je otrok pokojne kraljice Elizabete II., kar pomeni, da mu ta plemiški naziv pripada ne glede na vse.
V Buckinghamski palači je po njegovi odločitvi zavladalo olajšanje, da je kraljev brat po letih pritiskov, ko se je trudil in upal, da bo neurje minilo, končno sprejel pravilno in odgovorno odločitev, ki je za monarhijo in njen ugled tudi najboljša, pišejo britanski mediji. Andrew je sicer leta 2022 že ostal brez naziva njegovo kraljevo visočanstvo, moral je tudi prenehati opravljati kraljeve dolžnosti in se umakniti iz javnega življenja.