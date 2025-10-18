Velika zmaga za kralja Karla III.: princ Andrew se je odpovedal vsemu

Princ Andrew se je v petek zvečer po mesecih pregovarjanj z bratom kraljem Karlom III. le odpovedal vsem plemiškim nazivom, ki so mu še ostali.

Po še enem tednu, polnem škandalov, je mlajši kraljev brat tako sporočil, da ne bo več znan kot vojvoda Yorški in da odstopa tudi od članstva v viteškem redu podvezice – najstarejšem viteškem redu v Veliki Britaniji.

Andrew se bo odpovedal tudi svojemu položaju viteza velikega križa kraljevega viktorijanskega reda, vendar bo ostal princ, saj je otrok pokojne kraljice Elizabete II., kar pomeni, da mu ta plemiški naziv pripada ne glede na vse.

Tudi Sarah Ferguson, njegova bivša žena, ne bo več vojvodinja. FOTO: Toby Melville/Reuters

Njegova bivša žena Sarah, vojvodinja Yorška, s katero bo še naprej živel v razkošni 30-sobni kraljevi loži v Windsorju, bo zdaj znana zgolj kot, nič več vojvodinja. Princ Andrew je odločitev, da se odpove vsem nazivom, sprejel po močnem pritisku s strani kralja Karla III. in po pogovoru z drugimi družinskimi člani, vključno s princem, ki bo na prestolu nekega dne nasledil Karla III.

V Buckinghamski palači je po njegovi odločitvi zavladalo olajšanje, da je kraljev brat po letih pritiskov, ko se je trudil in upal, da bo neurje minilo, končno sprejel pravilno in odgovorno odločitev, ki je za monarhijo in njen ugled tudi najboljša, pišejo britanski mediji. Andrew je sicer leta 2022 že ostal brez naziva njegovo kraljevo visočanstvo, moral je tudi prenehati opravljati kraljeve dolžnosti in se umakniti iz javnega življenja.