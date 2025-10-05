Velike težave na Mount Everestu, skoraj tisoč ljudi obtičalo

Nekaj manj kot tisoč ljudi je po snežni nevihti obtičalo na tibetanski strani gore Mount Everest, danes poročajo kitajski državni mediji. Več sto reševalcev je bilo napotenih, da pomagajo odstraniti sneg, ki blokira dostop do območja na nadmorski višini nad 4900 metri.

Zaradi močnega sneženja naj bi bili poškodovani šotori ljudi, ki so obtičali na gori, poti do njih pa blokira sneg.

Kitajska državna medijska platforma Jimu news je poročala, da je na kraju nesreče prišlo do žrtev, a potrjenih informacij o morebitnih smrtnih žrtvah ni.

Na Mount Everestu je začelo snežiti v petek zvečer, vremenske razmere pa so se zaostrile v soboto.