Velike težave pri Googlu, moteno tudi delovanje spletne banke Revolut

V delu Evrope zaradi težav z omrežjem v podatkovnem centru tehnološkega velikana Google v Londonu prihaja do motenj pri delovanju več storitev Google Cloud. Z motnjami v delovanju nekaterih storitev se sooča tudi nekaj britanskih bank, med njimi neobanka Revolut, neuradno ravno zaradi težav pri Googlu.

»V regiji europe-west2 prihaja v več storitvah Google Cloud do povečanega števila napak in občasnih motenj v omrežju,« so v obvestilu o stanju storitev na svoji spletni strani navedli pri Googlu. Kot je razvidno iz Googlove spletne strani, do težav prihaja le v regiji europe-west2, katere podatkovni center se nahaja v Londonu. V preostalih delih Evrope ne prihaja do motenj. Podjetje Google je na svoji spletni strani navedlo, da njihova ekipa še naprej preiskuje težavo, vendar ni navedlo vzroka za nastalo motnjo.

Z motnjami v delovanju več storitev se sooča tudi britanska neobanka Revolut, kar je vir, ki je seznanjen z zadevo, po poročanju AFP pripisal ravno izpadu storitve Google Cloud. Predstavnik podjetja Revolut je pojasnil, da na banki odpravljajo težavo, ob tem pa se opravičil vsem prizadetim ter za vse povzročene nevšečnosti. »Lahko potrdimo, da so denar in podatki vseh naših strank varni,« so pri Revolutu dodali v izjavi, ki jo povzema AFP. Po podatkih spletnega portala Downdetector je bilo prejetih več sto poročil o težavah, ki so prizadele britanske banke Lloyds in HSBC ter nepremičninski spletni portal Rightmove in poštno službo Royal Mail.