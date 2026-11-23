Jensen Huang se je po slabih dveh tednih vrnil na čelo Nvidie, potem ko je njegovo imenovanje na mesto predsednika in izvršnega direktorja upravni odbor potrdil soglasno. Po objavi novice o Huangovi vrnitvi so delnice tega podjetja pred začetkom današnjega trgovanja na borzi v New Yorku poskočile za skoraj 30 odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Huang je odstopil 12. novembra po razkritju njegovih zunajzakonskih razmerij.

Po prepričanju upravnega odbora je Huangovo ponovno imenovanje v najboljšem interesu delničarjev, zaposlenih, partnerjev in strank Nvidie, je zapisal predsednik upravnega odbora Harvey C. Jones. »Pri sprejemanju te odločitve je odbor prejel mnenja visokih predstavnikov vlade ZDA in na podlagi teh mnenj je prepričan, da ponovno imenovanje Huanga ne predstavlja tveganja za nacionalno varnost,« so zapisali v podjetju.

Trump podpiral Huangovo vrnitev

Po Huangovem odstopu s čela Nvidie sredi meseca po razkritju razmerij z več ženskami, med drugim tudi žensko, ki naj bi bila kitajska vohunka, so se v javnosti zvrstili številni pozivi po njegovem ponovnem imenovanju na mesto predsednika in direktorja tega razvijalca čipov. Med vidnejšimi podporniki Huangove vrnitve je bil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Trump je v odzivu na družbenem omrežju Truth Social današnjo odločitev upravnega odbora ocenil za »pravilno in ustrezno«. »V čast mi je, da se vračam v podjetje Nvidia in da bom na začetku nove industrijske revolucije vodil eno najvplivnejših tehnoloških podjetij na svetu,« je v sporočilu podjetja zapisal Huang, ki je pred odstopom Nvidio vodil 33 let.