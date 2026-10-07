Veliko odkritje pod Benetkami

V bližini italijanskega turističnega bisera Benetke so raziskovalci odkrili ogromen rezervoar ujete sladke vode. Območje obsega med 25 in 30 tisoč hektari, kar je po površini primerljivo z Gardskim jezerom, in leži med območjema Buoro pri Cavarzereju in Punta Gorzone pri Chioggii. Na odkritje so naleteli v okviru evropskega raziskovalnega projekta SWAMrisk. Količina vode v nahajališču še ni znana, strokovnjaki namreč poudarjajo, da ne gre za votlino pod zemljo, ki bi bila v celoti napolnjeno z vodo, ampak za globoke vodonosne geološke plasti, v katerih je voda shranjena.

Gardsko jezero FOTO: Tina Podobnik

, odgovoren za projekt SWAMrisk, na spletni strani italijanskega Konzorcija za melioracijo Adige Euganeo (Consorzio di Bonifica Adige Euganeo) pojasnjuje, da so globoko sladkovodno telo zaščitile debele glinene plasti in da je zato precej manj izpostavljeno vdoru slane vode kot plitva podtalnica. Ta je namreč že zelo slana, saj je na globini sedmih metrov vsebnost soli 14 gramov na liter. In četudi je to manj kot v morski vodi, ki ima običajno 35 gramov na liter, škoduje kmetijskim pridelkom. Novica je v regiji seveda vzbudila veliko upanja. »To je pomembno odkritje,« se je že odzval, namestnik vodje poslanske skupine stranke Bratje Italije v regionalnem svetu Benečije. Zavzel se je za nadaljnje raziskave, saj bi lahko z ujeto sladko vodo reševali prihodnje krize zaradi pomanjkanja vode, tudi v kmetijstvu. Še prej bo treba seveda pojasniti, kakšne možnosti obstajajo za uporabo, prijazno do okolja, da se bo ta potencialni vir vode lahko razvijal brez vpliva na hidrogeološko ravnovesje.