SAJ NI RES, PA JE

Venezuelska političarka Trumpu izročila Nobelovo nagrado

Donald Trump je zavrnil možnost, da bi voditeljici opozicije pomagal priti na oblast, stališča za zdaj ne spreminja.
Zaenkrat ni videti, da bi se Marii Corini Machado poteza iz obupa izplačala. FOTO: Drew Angerer/Afp
Zaenkrat ni videti, da bi se Marii Corini Machado poteza iz obupa izplačala. FOTO: Drew Angerer/Afp
Ju. P.
 17. 1. 2026 | 06:50
V rubriko Saj ni res, pa je bi lahko uvrstili novico, da je voditeljica venezuelske opozicije Maria Corina Machado ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu v četrtek v Beli hiši izročila svojo Nobelovo nagrado za mir. Trump je nagrado – sam je večkrat ponovil, da si za vsako izmed osmih vojn, ki jih je ustavil, zasluži po eno, čeprav si je v resnici sploh ne želi – sprejel in potezo označil kot »čudovito gesto medsebojnega spoštovanja«.

Trump kot Bolivar

»Pred 200 leti je general Lafayette Simonu Bolivarju podaril medaljo s podobo Georgea Washingtona. Bolivar je medaljo odtlej hranil do konca svojega življenja,« je po srečanju povedala Machadova. V mislih je imela francoskega plemiča markiza de Lafayetta, ki je s prvim predsednikom ZDA sodeloval v ameriški osamosvojitveni vojni, in voditelja gibanja za osamosvojitev Latinske Amerike od španskega imperija Bolivarja. »Dvesto let kasneje ljudstvo Bolivarja Washingtonovemu nasledniku vrača medaljo, v tem primeru medaljo Nobelove nagrade za mir, kot priznanje za njegovo edinstveno zavezanost naši svobodi,« je dodala voditeljica venezuelske opozicije. Machadova je prestižno nagrado že prej posvetila Trumpu in prejšnji teden za televizijo Fox News omenila, da jo želi deliti z njim. Z Nobelovega inštituta so – najbrž presenečeni, da morajo to pojasnjevati – sporočili, da nagrade ni mogoče deliti ali prenesti na koga drugega.

Z Nobelovega inštituta so sporočili, da nagrade ni mogoče deliti ali prenesti.

Donald Trump je po novi Fifini nagradi za mir dobil še tujo Nobelovo nagrado za mir. FOTO: Daniel Torok/the White House Via Reuters
Donald Trump je po novi Fifini nagradi za mir dobil še tujo Nobelovo nagrado za mir. FOTO: Daniel Torok/the White House Via Reuters
To je bilo prvo srečanje dvojice, odkar so ZDA bombardirale Venezuelo, ugrabile predsednika Nicolasa Madura in ga z ženo Cilio Flores odpeljale na sojenje v ZDA. Trump je po napadu zavrnil možnost, da bi voditeljici opozicije pomagal priti na oblast, češ da ta v domovini nima zadostne podpore med ljudmi. Namesto tega se je sam oklical za začasnega voditelja južnoameriške države in napovedal prevzem njenih zalog nafte, pri čemer trenutno sodeluje z Madurovo podpredsednico in začasno predsednico države Delcy Rodriguez. Viri blizu Bele hiše so omenjali tudi, da Trump ni bil zadovoljen, ker Machadova ni zavrnila nagrade in jo izročila njemu. Čeprav izročitev nagrade Trumpu v tej luči ne preseneča, vsaj zaenkrat ni videti, da bi zaradi te poteze iz obupa spremenil svoje stališče in ji pomagal prevzeti oblast. V svojih govorih po napadu namreč ni več omenjal prehoda v demokracijo in domnevni boj proti mamilom, temveč le še nafto. Zloglasni režim ga ne moti, dokler z njim sodeluje. ZDA medtem nadaljujejo lov na tankerje, ki prevažajo venezuelsko nafto, v četrtek so zajele že šestega, obenem pa zaplenjeno nafto že začele prodajati. Po navedbah CBS je bila prva prodaja vredna 500 milijonov dolarjev.

