Venezuelska političarka Trumpu izročila Nobelovo nagrado

V rubriko Saj ni res, pa je bi lahko uvrstili novico, da je voditeljica venezuelske opozicije Maria Corina Machado ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu v četrtek v Beli hiši izročila svojo Nobelovo nagrado za mir. Trump je nagrado – sam je večkrat ponovil, da si za vsako izmed osmih vojn, ki jih je ustavil, zasluži po eno, čeprav si je v resnici sploh ne želi – sprejel in potezo označil kot »čudovito gesto medsebojnega spoštovanja«.
»Pred 200 leti je general Lafayette Simonu Bolivarju podaril medaljo s podobo Georgea Washingtona. Bolivar je medaljo odtlej hranil do konca svojega življenja,« je po srečanju povedala Machadova. V mislih je imela francoskega plemiča markiza de Lafayetta, ki je s prvim predsednikom ZDA sodeloval v ameriški osamosvojitveni vojni, in voditelja gibanja za osamosvojitev Latinske Amerike od španskega imperija Bolivarja. »Dvesto let kasneje ljudstvo Bolivarja Washingtonovemu nasledniku vrača medaljo, v tem primeru medaljo Nobelove nagrade za mir, kot priznanje za njegovo edinstveno zavezanost naši svobodi,« je dodala voditeljica venezuelske opozicije. Machadova je prestižno nagrado že prej posvetila Trumpu in prejšnji teden za televizijo Fox News omenila, da jo želi deliti z njim. Z Nobelovega inštituta so – najbrž presenečeni, da morajo to pojasnjevati – sporočili, da nagrade ni mogoče deliti ali prenesti na koga drugega.
