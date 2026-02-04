Verniki namesto, da bi poslušali mašo ali molili, raje gledali njen obraz

Z nedavno obnovljene freske v baziliki San Lorenzo in Lucina v središču Rima so odstranili obraz angela, ki naj bi močno spominjal na obraz italijanske premierke Giorgie Meloni, je danes povedal duhovnik Daniele Micheletti.

Bazilika San Lorenzo in Lucina velja za eno najstarejših krščanskih cerkva v Rimu, znana pa je tudi po marmornem doprsnem kipu zadnjega italijanskega kralja Umberta II., ki je po razglasitvi republike leta 1946 odšel v izgnanstvo.

Micheletti je dejal, da se je po razkritju podobnosti v baziliko zgrinjala procesija ljudi, ki so si želeli ogledati obraz angela na freski, »ne pa da bi poslušali mašo ali molili«.

Po pritožbah več opozicijskih politikov je italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli sporočil, da je odredil strokovni pregled freske. Preiskavo je začela tudi škofija v Rimu.

Restavrator očitke o podobnosti zavrača

Restavrator Bruno Ventinetti zavrača očitke, da je obraz angela podoben Meloni. Poudaril je, da je zgolj oživel linije originalne freske. Toda predstavnik škofije Giulio Albanese je zagotovil, da izvirnik freske zagotovo ni bil takšen, kot ga je narisal Ventinetti.

Na dogajanje se je v preteklih dneh odzvala tudi Meloni, ki je na družbenih omrežjih med drugim zapisala, da sama brez dvoma ne spominja na angela.