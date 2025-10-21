Ves svet ugiba, kdo je »dobro znani premier«, ki je skoraj ubil Virginio Giuffre

Virginia Giuffre dviguje prah tudi po smrti. Ena najbolj znanih in predvsem glasnih žrtev Jeffreyja Epsteina je namreč o svojih grozljivih izkušnjah, ki jih je doživela v primežu spolnega predatorja napisala knjigo Nobody’s Girl (Nikogaršnje dekle) in čeprav v njej ni poimensko omenila nobenega od pomembnežev, med katerimi so tudi znani politiki, množice kljub temu ugibajo, kdo bi ti lahko bili.

FOTO: Niklas Halle'n/Afp

»Podali so me mnogim vplivnim moškim. Med njimi sta bila kandidat za guvernerja, ki je kmalu za tem zmagal na volitvah v eni od zveznih držav na zahodu ZDA, in nekdanji ameriški senator,« je zapisala Giuffre, ki si je aprila, stara komaj 41 let, vzela življenje . »Epstein teh moških običajno ni predstavil z imenom, ali pa jih sploh ni, zato sem pogosto izvedela, kdo so bili, šele leta pozneje, ko sem preučevala fotografije Epsteinovih sodelavcev in prepoznala obraze ljudi, s katerimi sem bila prisiljena seksati,« še piše Giuffre, ki je na seznam tistih, ki so jo zlorabili, dodala še »dobro znanega premierja«.

Ta ji je še posebej ostal v spominu in to vse prej kot lepem. »Ko sem že mislila, da reči ne morejo biti slabše, me je Epstein ponudil moškemu, ki me je posili bolj zverinsko, kot kdor koli prej,« je o predsedniku vlade zapisala svetlolaska, ki si od zlorab ni nikoli zares opomogla. In nadaljevala: »Hotel je nasilje. Vedno znova me je davil, dokler nisem izgubila zavesti in se smejal moji bolečini. Skoraj me je ubil. Bolj kot sem ga prosila, naj neha, bolj je užival.«

Mladenka, ki je srečanje zapustila v solzah ter povsem okrvavljena, je Epsteina menda obupano prosila, naj je ne pošlje nazaj h temu grobjanu, a razumevanja ni bilo. »Ne vem, ali se je moškega bal, ali pa mu je bil dolžan kakšno ogromno uslugo, a ni mi hotel obljubiti, da ga ne bom več videla. Rekel je samo, da se kdaj kaj takšnega pač zgodi,« je v knjigi, ki je izšla te dni, zapisala Virginia Giuffre, ki pa identitete nasilnega politika ni razkrila.