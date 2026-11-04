  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA ZVEZDA AMERIŠKE POLITIKE

»Videti je kot Kennedy!« Bo to novi predsednik ZDA? Mladi senator ostro napadel Trumpa (VIDEO)

39-letni Jon Ossoff je po volilni zmagi v Georgii še utrdil svoj položaj, nekdanji predsednik Barack Obama pa ga je primerjal celo s slovitim Johnom F. Kennedyjem.
Jon Ossoff FOTO: Erik S. Lesser Afp
Jon Ossoff FOTO: Erik S. Lesser Afp
A. G.
 4. 11. 2026 | 08:50
 4. 11. 2026 | 08:50
4:40
A+A-

Demokratska stranka je po volilni zmagi v Georgii dobila nov, zelo prepoznaven politični obraz, ZDA pa novo politično zvezdo. Jon Ossoff, 39-letni senator, ki je v torek osvojil še drugi mandat in premagal republikanskega protikandidata Mika Collinsa, se vse pogosteje omenja kot eden od morebitnih demokratskih kandidatov na predsedniških volitvah leta 2028. Ossoffu je uspelo obdržati senatorski sedež v Georgii, zvezni državi, v kateri je Donald Trump zmagal na predsedniških volitvah leta 2024. Demokratom je s tem zagotovil pomembno politično zmago, sebi pa še utrdil položaj enega najvidnejših predstavnikov nove generacije strankarskih voditeljev.

Njegov zmagovalni govor v Atlanti je odmeval predvsem zaradi neposrednega napada na Trumpa, ki ga je označil za »propadlega predsednika na odhodu«»Američani so zavrnili sprevrženost, korupcijo in nesposobnost propadlega predsednika na odhodu Donalda J. Trumpa,« je Ossoff sporočil zbranim podpornikom. Dodal je, da naloga demokratov ni zgolj ustaviti škodljivo delovanje enega predsednika, temveč tudi »ozdraviti globlje rane« ameriške družbe.

Ossoff uživa tudi veliko podporo nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, ki se je konec oktobra udeležil predvolilnega shoda v Georgii in volivce pozval, naj senatorju znova namenijo svoj glas. V govoru ga je označil za prijatelja in izjemnega ameriškega senatorja. Najbolj zanimiv trenutek pa je nastopil, ko se je pošalil na račun Ossoffovega videza: »Pa ne gre samo za to, da je vedno tako urejen. Tudi ne samo za to, da je v videoposnetkih videti tako čeden kot Kennedy. Obama je namigoval na slovito politično družino Kennedy, katere člani so desetletja poosebljali mladost, karizmo in glamur ameriške demokratske politike.

Kdo je Jon Ossoff?

Jon Ossoff se je rodil 16. februarja 1987 v Atlanti v zvezni državi Georgia, kjer je tudi odraščal. Študiral je zunanjo politiko na univerzi Georgetown, nato pa magistriral na ugledni Londonski šoli za ekonomijo in politične vede (London School of Economics). Pred vstopom v senat je delal kot sodelavec demokratskega kongresnika Hanka Johnsona. Vodil je tudi manjše produkcijsko podjetje Insight TWI, ki se je ukvarjalo s snemanjem raziskovalnih dokumentarnih filmov o organiziranem kriminalu, korupciji, trgovini z ljudmi in vojnih zločinih.

Njegov politični vzpon ni bil nenaden. Prvi večji preboj je poskušal doseči leta 2017, ko je kandidiral za kongres, a mu zmaga ni uspela. Prelomnica je prišla leta 2020, ko je zmagal na volitvah za ameriški senat in postal eden od dveh demokratov, ki sta takrat osvojila ključna senatorska sedeža v Georgii. Zaprisegel je januarja 2021. S komaj 33 leti je postal eden najmlajših senatorjev v ameriški zgodovini, danes pa je najmlajši član tega doma ameriškega kongresa. Ossoff je zanimiv tudi zaradi zasebnega življenja. Poročen je z zdravnico dr. Alisho Kramer, specialistko ginekologije in porodništva. Imata dve hčerki in živita v Atlanti.

Se mu obeta boj za Belo hišo?

Ugibanja o njegovi morebitni predsedniški kandidaturi se niso začela šele po zadnji zmagi. Ameriški mediji o njegovih ambicijah za leto 2028 pišejo že več mesecev, nekateri demokratski volivci in politični komentatorji pa ga vidijo kot nov obraz, ki bi lahko stranki povrnil energijo po političnem vzponu Donalda Trumpa. Pozornost je pritegnila tudi njegova sposobnost zbiranja denarja. Med kampanjo za ponovno izvolitev je zbral več kot 100 milijonov dolarjev, po poročanju Reutersa pa je skupni znesek presegel celo 126 milijonov dolarjev.

Zanimivo je, da je Ossoff večkrat poskušal zajeziti ugibanja o predsedniških ambicijah. Med predvolilno kampanjo je izjavil, da ga kandidatura za predsednika leta 2028 sploh ne zanima. Obljubil je tudi, da bo v primeru ponovne izvolitve odslužil celoten šestletni senatorski mandat. Ali se bo res podal v boj za Belo hišo, za zdaj ostaja odprto vprašanje. Eno pa je jasno: Jon Ossoff je postal nova zvezda ameriške politike, poroča Slobodna Dalmacija.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Donald TrumpvolitvepolitikaBela hišaameriške volitvekandidaturaJon OssoffBarack Obamademokratska strankapredsedniške volitve 2028GeorgiaAtlanta
ZADNJE NOVICE
11:23
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKI POLITOLOG

Bogomil Ferfila po porazu Trumpa: »Iranske rakete lahko dosežejo tudi Slovenijo«

Po profesorjevih besedah se kot glavni razlogi za Trumpovo nepriljubljenost izpostavljajo višja stopnja inflacije, dražja goriva ter vojna v Iranu.
4. 11. 2026 | 11:23
11:22
Novice  |  Svet
KONGRESNE VOLITVE

Političarka slovenskih korenin v ZDA piše zgodovino (FOTO)

Amy Klobuchar je bila izvoljena za guvernerko Minnesote.
4. 11. 2026 | 11:22
11:18
Bulvar  |  Glasba in film
OSVEŽENA PRODUKCIJA

Anja Belini napoveduje vročo jesen

Plavolaska predstavlja novo različico priljubljene uspešnice.
4. 11. 2026 | 11:18
10:46
Novice  |  Svet
RAZSULO

Družini s petimi otroki oddal stanovanje, po izselitvi pa ga je pričakal pravi šok! Poglejte to razdejanje (FOTO)

Lastnika stanovanja je po izselitvi družine s petimi otroki pričakalo pravo razdejanje, razkrivajo fotografije.
4. 11. 2026 | 10:46
10:43
Šport  |  Športni trači
HOKEJ

Namesto vode je Rudi med tekmo lizal ledeno kocko

Rudi Hiti danes praznuje 80. rojstni dan. Poškodba je uničila sanje o NHL, bil je prvi selektor Slovenije.
Siniša Uroševič4. 11. 2026 | 10:43
10:32
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Dalmacija se je poslovila od legendarnega Miše Kovača, posnetki so neverjetni (FOTO in VIDEO)

Mišo Kovač je umrl na zadnji oktobrski dan, star je bil 85 let.
4. 11. 2026 | 10:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki