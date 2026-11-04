»Videti je kot Kennedy!« Bo to novi predsednik ZDA? Mladi senator ostro napadel Trumpa (VIDEO)

Demokratska stranka je po volilni zmagi v Georgii dobila nov, zelo prepoznaven politični obraz, ZDA pa novo politično zvezdo. Jon Ossoff, 39-letni senator, ki je v torek osvojil še drugi mandat in premagal republikanskega protikandidata Mika Collinsa, se vse pogosteje omenja kot eden od morebitnih demokratskih kandidatov na predsedniških volitvah leta 2028. Ossoffu je uspelo obdržati senatorski sedež v Georgii, zvezni državi, v kateri je Donald Trump zmagal na predsedniških volitvah leta 2024. Demokratom je s tem zagotovil pomembno politično zmago, sebi pa še utrdil položaj enega najvidnejših predstavnikov nove generacije strankarskih voditeljev.

Njegov zmagovalni govor v Atlanti je odmeval predvsem zaradi neposrednega napada na Trumpa, ki ga je označil za »propadlega predsednika na odhodu«. »Američani so zavrnili sprevrženost, korupcijo in nesposobnost propadlega predsednika na odhodu Donalda J. Trumpa,« je Ossoff sporočil zbranim podpornikom. Dodal je, da naloga demokratov ni zgolj ustaviti škodljivo delovanje enega predsednika, temveč tudi »ozdraviti globlje rane« ameriške družbe.

Ossoff uživa tudi veliko podporo nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, ki se je konec oktobra udeležil predvolilnega shoda v Georgii in volivce pozval, naj senatorju znova namenijo svoj glas. V govoru ga je označil za prijatelja in izjemnega ameriškega senatorja. Najbolj zanimiv trenutek pa je nastopil, ko se je pošalil na račun Ossoffovega videza: »Pa ne gre samo za to, da je vedno tako urejen. Tudi ne samo za to, da je v videoposnetkih videti tako čeden kot Kennedy. Obama je namigoval na slovito politično družino Kennedy, katere člani so desetletja poosebljali mladost, karizmo in glamur ameriške demokratske politike.

Kdo je Jon Ossoff?

Jon Ossoff se je rodil 16. februarja 1987 v Atlanti v zvezni državi Georgia, kjer je tudi odraščal. Študiral je zunanjo politiko na univerzi Georgetown, nato pa magistriral na ugledni Londonski šoli za ekonomijo in politične vede (London School of Economics). Pred vstopom v senat je delal kot sodelavec demokratskega kongresnika Hanka Johnsona. Vodil je tudi manjše produkcijsko podjetje Insight TWI, ki se je ukvarjalo s snemanjem raziskovalnih dokumentarnih filmov o organiziranem kriminalu, korupciji, trgovini z ljudmi in vojnih zločinih.

Njegov politični vzpon ni bil nenaden. Prvi večji preboj je poskušal doseči leta 2017, ko je kandidiral za kongres, a mu zmaga ni uspela. Prelomnica je prišla leta 2020, ko je zmagal na volitvah za ameriški senat in postal eden od dveh demokratov, ki sta takrat osvojila ključna senatorska sedeža v Georgii. Zaprisegel je januarja 2021. S komaj 33 leti je postal eden najmlajših senatorjev v ameriški zgodovini, danes pa je najmlajši član tega doma ameriškega kongresa. Ossoff je zanimiv tudi zaradi zasebnega življenja. Poročen je z zdravnico dr. Alisho Kramer, specialistko ginekologije in porodništva. Imata dve hčerki in živita v Atlanti.

Se mu obeta boj za Belo hišo?

Ugibanja o njegovi morebitni predsedniški kandidaturi se niso začela šele po zadnji zmagi. Ameriški mediji o njegovih ambicijah za leto 2028 pišejo že več mesecev, nekateri demokratski volivci in politični komentatorji pa ga vidijo kot nov obraz, ki bi lahko stranki povrnil energijo po političnem vzponu Donalda Trumpa. Pozornost je pritegnila tudi njegova sposobnost zbiranja denarja. Med kampanjo za ponovno izvolitev je zbral več kot 100 milijonov dolarjev, po poročanju Reutersa pa je skupni znesek presegel celo 126 milijonov dolarjev.

Zanimivo je, da je Ossoff večkrat poskušal zajeziti ugibanja o predsedniških ambicijah. Med predvolilno kampanjo je izjavil, da ga kandidatura za predsednika leta 2028 sploh ne zanima. Obljubil je tudi, da bo v primeru ponovne izvolitve odslužil celoten šestletni senatorski mandat. Ali se bo res podal v boj za Belo hišo, za zdaj ostaja odprto vprašanje. Eno pa je jasno: Jon Ossoff je postal nova zvezda ameriške politike, poroča Slobodna Dalmacija.