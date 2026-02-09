Pred dnevi je na Madžarskem potekalo srečanje trenutne vladne stranke Fidesz, na katerem je pred množico privržencev seveda stopil tudi predsednik Viktor Orban, ki se bo aprila na parlamentarnih volitvah že sedmič potegoval za položaj predsednika vlade. Med nagovorom pa je Orban presenetil s prigodo izpred 27 let, ko naj bi ga poklical takratni ameriški predsednik Bill Clinton in od njega zahteval, da napade Srbijo. Leta 1999 je na tleh bivše Jugoslavije namreč še vedno potekala vojna, po Orbanovih besedah pa je le malo manjkalo, da bi se ta razlila še na Madžarsko. »Na območju nekdanje Jugoslavije so takrat že bile prisotne anglo-saksonske čete, od mene pa je želel, da odpremo novo fronto na naši južni meji, s katere bi napadli Srbe ali pa nanje vsaj streljali z madžarskega ozemlja, preko Vojvodine, vse do Beograda. Da niste takrat končali v vojni, gre zasluga vladi, ki se je na zahtevo ameriškega predsednika odzvala z ’Ne, gospod’. Če bi takrat imeli premierja, ki bi znal odgovoriti le z ’Da, gospod’, bi bili vratu v vojni,« je med drugim dejal Orban.

S Clintonom naj bi se takrat tudi dogovorila, da bosta o tem osebno govorila na vrhu Nata teden dni pozneje, vendar Američani te teme nikoli več niso odprli. Da se je omenjeni pogovor zares zgodil, so sicer skeptični mnogi strokovnjaki in celo umetna inteligenca. Ko je eden od spletnih uporabnikov na družabnem omrežju X vprašal Groka, UI asistenta, ki je bil ustvarjen prav za to, da bi skrbel za objektivnost izjav in razkrinkal tiste, ki niso resnične, »kaj je Viktor Orban leta 1999 izjavil o vojni in Natu«, je Grok odgovoril takole: »Leta 1999 je Viktor Orban kot madžarski premier podprl zračno kampanjo Nata v vojni na Kosovu. Podpisal je skupno izjavo Nata, v kateri je podprl vojaško akcijo proti Jugoslaviji za ustavitev etničnega čiščenja. Madžarska je letalom Nata dovolila uporabo njenih letalskih oporišč. V članku iz junija 1999 je zapisal, da je konflikt potrdil odločitev Madžarske, da se pridruži Natu zaradi varnosti. Nedavne Orbánove trditve sicer omenjajo, da je zavrnil prošnjo ZDA za kopensko posredovanje, vendar zapisi iz leta 1999 tega ne potrjujejo.«