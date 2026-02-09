  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LETA 1999

Viktor Orban zavrnil ameriškega predsednika: V nasprotnem primeru bi bili »do vratu v vojni« (VIDEO)

Madžarski premier je nagovoril zbrane na srečanju stranke Fidesz.
O resničnosti njegove izjave sicer mnogi dvomijo. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
O resničnosti njegove izjave sicer mnogi dvomijo. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
B. K. P.
 9. 2. 2026 | 21:18
 9. 2. 2026 | 21:18
2:32
A+A-

Pred dnevi je na Madžarskem potekalo srečanje trenutne vladne stranke Fidesz, na katerem je pred množico privržencev seveda stopil tudi predsednik Viktor Orban, ki se bo aprila na parlamentarnih volitvah že sedmič potegoval za položaj predsednika vlade. Med nagovorom pa je Orban presenetil s prigodo izpred 27 let, ko naj bi ga poklical takratni ameriški predsednik Bill Clinton in od njega zahteval, da napade Srbijo. Leta 1999 je na tleh bivše Jugoslavije namreč še vedno potekala vojna, po Orbanovih besedah pa je le malo manjkalo, da bi se ta razlila še na Madžarsko. »Na območju nekdanje Jugoslavije so takrat že bile prisotne anglo-saksonske čete, od mene pa je želel, da odpremo novo fronto na naši južni meji, s katere bi napadli Srbe ali pa nanje vsaj streljali z madžarskega ozemlja, preko Vojvodine, vse do Beograda. Da niste takrat končali v vojni, gre zasluga vladi, ki se je na zahtevo ameriškega predsednika odzvala z ’Ne, gospod’. Če bi takrat imeli premierja, ki bi znal odgovoriti le z ’Da, gospod’, bi bili vratu v vojni,« je med drugim dejal Orban.  

S Clintonom naj bi se takrat tudi dogovorila, da bosta o tem osebno govorila na vrhu Nata teden dni pozneje, vendar Američani te teme nikoli več niso odprli. Da se je omenjeni pogovor zares zgodil, so sicer skeptični mnogi strokovnjaki in celo umetna inteligenca. Ko je eden od spletnih uporabnikov na družabnem omrežju X vprašal Groka, UI asistenta, ki je bil ustvarjen prav za to, da bi skrbel za objektivnost izjav in razkrinkal tiste, ki niso resnične, »kaj je Viktor Orban leta 1999 izjavil o vojni in Natu«, je Grok odgovoril takole: »Leta 1999 je Viktor Orban kot madžarski premier podprl zračno kampanjo Nata v vojni na Kosovu. Podpisal je skupno izjavo Nata, v kateri je podprl vojaško akcijo proti Jugoslaviji za ustavitev etničnega čiščenja. Madžarska je letalom Nata dovolila uporabo njenih letalskih oporišč. V članku iz junija 1999 je zapisal, da je konflikt potrdil odločitev Madžarske, da se pridruži Natu zaradi varnosti. Nedavne Orbánove trditve sicer omenjajo, da je zavrnil prošnjo ZDA za kopensko posredovanje, vendar zapisi iz leta 1999 tega ne potrjujejo.«

Več iz teme

Viktor OrbanBill ClintonJugoslavijavojna
ZADNJE NOVICE
22:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA

Izginila je Irena Polak. Zadnji stik s svojci je imela včeraj, ko je peš odšla od doma

Oseba je potrebna zdravniške pomoči.
9. 2. 2026 | 22:04
22:01
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAZEN RAZVELJAVLJENA

Bazenarja Aleša rešil povedni naklon

Alešu Zupančiču zaradi predhodnih sodb kršena pravica do nepristranskega sojenja. Strah ga je bilo, da ima sodnik že ustvarjeno mnenje o njegovi krivdi.
Aleksander Brudar9. 2. 2026 | 22:01
21:45
Lifestyle  |  Astro
ODNOSI

Spoštovanje ne pomeni podrejanja: kako postaviti meje brez krivde

Ko začutimo, od kod prihajamo, vemo, kam gremo. Ohranimo dobro, postavimo mejo slabemu.
9. 2. 2026 | 21:45
21:18
Novice  |  Svet
LETA 1999

Viktor Orban zavrnil ameriškega predsednika: V nasprotnem primeru bi bili »do vratu v vojni« (VIDEO)

Madžarski premier je nagovoril zbrane na srečanju stranke Fidesz.
9. 2. 2026 | 21:18
21:00
Bulvar  |  Suzy
SAMOREFLEKSIJA

Mir pokaže, kdo sva (Suzy)

Velikokrat slišimo, da je malo drame dobro za odnos. Toda resnica je drugačna.
9. 2. 2026 | 21:00
20:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROŽNJE Z OROŽJEM

Med nujno intervencijo fizično napadel reševalce in jim grozil s puško

Ekipa nujne medicinske pomoči je bila na intervencijo napotena zaradi prijave poskusa samomora.
Kaja Grozina9. 2. 2026 | 20:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki