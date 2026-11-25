Zdravstveno stanje kralja Karla III. se je po naporni devetdnevni turneji po karibskih otokih menda »bistveno poslabšalo«, zaradi česar se tisti, ki dogajanje na britanskem dvoru dobro poznajo, bojijo, da bi vladar, ki se že nekaj let bori z rakom, lahko v zelo bližnji prihodnosti odstopil s prestola, piše Radar Online. »To je bil kompleksen obisk. Bil je zelo zahteven,« je o kraljevi turneji 74-letnega kralja Karla III. po Bahamih, Gvajani ter Antigvi in ​​Barbudi dejal eden od zaposlenih na britanskem dvoru.

»Bilo je izredno utrujajoče, kralj je po obisku povsem izčrpan. Toda bistvo je, da je bil obisk zelo uspešen, in menim, da je kralj z besedami in dejanji dokazal svojo državniško sposobnost,« je še dejal taisti vir. Kljub temu njegove spodbudne besede mnogih niso pomirile, že vse od Karlove diagnoze se mnogi namreč bojijo, da je dan, ko bo moral služenje domovini prepustiti starejšemu sinu in nasledniku princu Williamu, veliko bližje, kot želi Buckinghamska palača priznati.

»Čeprav se Karel trudi prikazati, da vse poteka, kot običajno v resnici ni tako,« je za Radar Online še dejal vir in dodal: »Vsakdo lahko vidi, da kralj ni dobro, v zadnjih mesecih je tudi precej shujšal, kar je pri starejših ljudeh običajno znak za alarm.« Drugi vir je šel še dlje in zatrdil, da bo monarh že zelo kmalu prepustil vladanje 44-letnemu Williamu, saj svojih zadnjih dni ne želi preživeti v popolni izčrpanosti zaradi dela.

Veliko bolj je bolan, kot priznava dvor

»Kralj Karel III. bo odstopil. Odpovedal se bo prestolu,« je ob tem zatrdil omenjeni vir. »Je veliko bolj bolan, kot priznava dvor, in preprosto ni več kos nalogam, kot so upravljanje monarhije in opravljanje vsakodnevnih dolžnosti, ki jih od njega zahtevajo in pričakujejo, potem je tu še njegova razdvojena družina, ki mu zadnja leta povzroča preglavice in stres,« pa je za britanske medije dejal tretji vir. Kralja namreč poleg vsega drugega pestijo številni družinski škandali, ki so pritiske na bolnega vladarja še povečali.

Med njimi so seveda najhujše težave, ki jih ima Karel z mlajšim bratom Andrewom, ki se je zapletel v škandal, povezan z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, zaradi česar je bil Andrew v začetku leta celo aretiran. Zanemariti ne gre nepričakovane vrnitve kraljevega odtujenega sina princa Harryja, ki je po več letih življenja v Kaliforniji nenadoma družino preselil nazaj v Veliko Britanijo, česar po vseh obtožbah, ki sta jih zakonca javno izrekla na račun kraljeve družine, mnogi niso bili najbolj veseli. Tu je zdaj še bolni oče Meghan Markle Thomas Markle starejši, ki se je zapletel v škandal, povezan s spolno zlorabo otrok.

Omenjeni viri tako trdijo, da so vse hujše družinske zdrahe za kralja Karla III. postale neznosno breme. »Nima več veliko časa in žalostno je, da mora zadnje dni preživljati ob ukvarjanju z vsemi temi težavami,« je dejal vir iz kraljevih krogov, ki s časom sicer ni mislil, da se mu izteka življenje, temveč čas na prestolu. Virov po poročanju Radar Online še meni, da bo Karel III. krono starejšemu sinu predal že naslednje leto, ko naj bi valižanski princ postal kralj Viljem V.