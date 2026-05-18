Virolog opozarja na možnost pojava novih, nevarnejših različic hantavirusa

Hantavirusi imajo eno nevarno značilnost, povezano z visoko spremenljivostjo, ki bi lahko sprožila pojav novih različic z višjo stopnjo smrtnosti, je dejal ruski doktor bioloških znanosti in vodja katedre za splošno biologijo in genetiko na Krimski federalni univerzi V. I. Vernadskega Vladimir Oberemok.

Po njegovih besedah danes o hantavirusu vemo, da ne predstavlja enake težave kot koronavirus SARS-CoV-2, ima pa eno nevarno lastnost.

»Hantavirusi so virusi, ki vsebujejo RNK, nagnjeni so k visoki stopnji mutacij in se hitro spreminjajo. V prihodnosti se bodo pojavljale različne različice hantavirusa, med njimi občasno tudi nevarne, ki povzročajo večjo smrtnost in se lahko hitro prenašajo s človeka na človeka. Tveganje je majhno, vendar vedno obstaja,« je Oberemok izjavil za RIA Novosti.

Ob tem je poudaril, da imajo virusi, ki vsebujejo RNK, potencial, da se »izrodijo« v nevarnejše različice.

»Hantavirus ni tako nalezljiv in nevaren kot koronavirus SARS-CoV-2. Izjemno redko se prenaša s človeka na človeka. Vendar pa lahko sčasoma mutira v nove, nevarne različice,« je opozoril virolog.