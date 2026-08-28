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POGINILI PTIČI

Virus Zahodnega Nila vse bližje Sloveniji

Virus so potrdili pri več poginulih vranah na območju Zagreba.
Fotografija je simbolična. Foto: Jure Eržen 
Fotografija je simbolična. Foto: Jure Eržen 
B. K. P.
 28. 8. 2026 | 17:18
2:16
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Hrvaški veterinarski inštitut je potrdil prisotnost virusa Zahodnega Nila pri poginulih vranah na območju mesta Zagreb, je sporočilo hrvaškim medijem sporočilo tamkajšnje ministrstvo za kmetijstvo. Prvi primer je bil potrjen 27. avgusta, ko so virus odkrili pri poginulih vranah v zagrebški soseski Zapruđa. Dan pozneje, 28. avgusta, so laboratorijski izvidi virus ponovno potrdili pri štirih vranah, najdenih na lokacijah Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica in Dubrava.

Kot pojasnila omenjenega ministrstva povzema Dnevnih.hr, se virus Zahodnega Nila prenaša izključno s pikom okuženih komarjev. Najpomembnejši prenašalci so komarji rodu culex, ki so prisotni po vsej Hrvaški. Komarji najpogosteje prenašajo virus med pticami, občasno pa ga lahko prenesejo tudi na ljudi in konje. Ljudje in konji so naključni in dokončni gostitelji ter ne morejo biti vir okužbe za druge. Virus se ne prenaša z ljudi ali konj na drugo osebo ali žival.

»Občani, ki na isti lokaciji opazijo dve ali več poginulih divjih ptic, naj o tem obvestijo najbližjo pooblaščeno veterinarsko organizacijo, da se po potrebi izključijo nalezljive živalske bolezni,« so državljane Hrvaške še pozvali z ministrstva za kmetijstvo.

Večina okuženih ljudi ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov klinično zaznane okužbe se pojavlja od sredine julija do konca septembra, pa podrobnosti okužbe z Virusom Zahodnega Nila in potek bolezni opisujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz) ter dodajajo: »Blage oblike bolezni ne potrebujejo zdravljena in se spontano razrešijo. Hude oblike bolezni ponavadi zahtevajo sprejem v bolnišnico. Učinkovitih protivirusnih zdravil ni, zdravljenje je simptomatsko, to je z dajanjem zdravil, ki lajšajo simptome bolezni, in podporno – dajanje zdravil, ki podprejo obolele organske sisteme.«

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