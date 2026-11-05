Visokega evropskega politika našli mrtvega v hotelski sobi

Namestnika bavarskega ministrskega predsednika Huberta Aiwangerja so v sredo našli mrtvega v hotelski sobi v Berlinu, je sporočilo tožilstvo v mestu. Policija je sprožila preiskavo smrti, katere vzrok zaenkrat še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hubert Aiwanger (v sredini) naj bi v sredo nagovoril zbrane na odprtju berlinskega urada svoje stranke Svobodni volivci. FOTO: Kerstin Joensson/Afp

55-letnega Aiwangerja, ki je tudi gospodarski minister v deželni vladi Bavarske, so v sobi hotela Neuer Fritz našli v sredo zgodaj zvečer. »Natančnih okoliščin, v katerih smo ga našli, zaradi preiskave še ne moremo razkriti,« je dejal tiskovni predstavnik tožilstva v nemški prestolnici. Policija je namreč odprla preiskavo okoliščin in vzroka smrti, tudi da bi izključili morebitno vpletenost tretje strani. Glede na pričakovanja bodo pristojni odredili obdukcijo. Preiskovalci trenutno preiskujejo hotelsko sobo in bi lahko tudi zaslišali očividce, je še dejal predstavnik tožilstva. Aiwanger naj bi v sredo sicer nagovoril zbrane na odprtju berlinskega urada svoje stranke Svobodni volivci, ki jo je vodil tako na deželni kot državni ravni. Svoj nastop je odpovedal zaradi zdravstvenih razlogov, nakar so ga neodzivnega našli v njegovi sobi. Bavarski ministrski predsednikje dejal, da ga je novica globoko pretresla. »Nenadna smrt Huberta Aiwangerja je absolutna tragedija,« je zapisal na omrežju X in izrazil sožalje Aiwangerjevi družini in otrokoma.

Aiwangerjeva stranka je bila koalicijska partnerica v bavarski vladi, ki jo vodi Söderjeva krščansko-socialna unija (CSU). Bavarsko vejo Svobodnih volivcev je vodil od leta 2006, pod njegovim vodstvom je stranka leta 2018 prvič vstopila v deželno vlado. Leta 2023 je bil v središču polemik, ko je prišlo na dan, da so v njegovi šolski torbi v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je bil najstnik, našli nacistične pamflete. Za to se je opravičil, možnost odstopa pa izključil. Aiwanger je imel dva otroka in je živel s partnerko, poročanje nemških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.