Vlada evropske velesile pozvala državljane, naj si naredijo zaloge hrane in vode: »Grožnje so resnične!«

Britanska vlada je prebivalcem poslala pomembno opozorilo: doma naj imajo dovolj hrane in vode za najmanj tri dni. Razlog? Vse večja nevarnost ekstremnih vremenskih pojavov, kibernetskih napadov in sabotaž, ki bi lahko ohromile vsakdanje življenje. Obrambni minister opozarja, da grožnje niso več zgolj hipotetične, ampak vse bolj resnične.

Britanska vlada je tako začela novo kampanjo z naslovom Be Ready (Bodite pripravljeni), s katero državljane poziva, naj se pripravijo na morebitne izredne razmere. Vsako gospodinjstvo naj bi imelo dovolj osnovnih življenjskih potrebščin, da bi lahko brez zunanje pomoči preživelo najmanj 72 ur.

Kot poroča Dnevnik.hr, vlada prebivalcem svetuje, naj imajo doma zaloge hrane z daljšim rokom uporabe, ustekleničeno vodo, odeje, gotovino, komplet prve pomoči, baterijsko svetilko z rezervnimi baterijami in radijski sprejemnik, ki deluje na baterije ali ročno navijanje. Po uradnih priporočilih naj bi vsak prebivalec imel na voljo devet litrov pitne vode, kar zadostuje za tri dni oziroma tri litre na dan. Dodatno vodo je treba zagotoviti za kuhanje in osebno higieno.

»Grožnje niso hipotetične, ampak resnične«

Britanski obrambni minister Wes Streeting je ob predstavitvi opozoril na vse večje nevarnosti, ki jih predstavljajo sovražne države in njihove dejavnosti proti ključni infrastrukturi.

Wes Streeting. FOTO: Nathan Howard Reuters

»Te grožnje niso hipotetične, ampak resnične. Niso nekje daleč stran, ampak vse bolj tukaj. Zato moramo okrepiti in resno obravnavati tako nacionalno odpornost kot nacionalno obrambo,« je poudaril. Posebej je izpostavil nevarnost kibernetskih napadov, ki bi lahko onemogočili elektronsko plačevanje, povzročili motnje v dobavnih verigah ali prizadeli oskrbo prebivalstva. Britanska kraljeva mornarica že spremlja ruske vohunske ladje, ki nadzorujejo podmorske cevovode in komunikacijske kable v evropskih vodah. Zaskrbljenost povečujejo tudi incidenti, povezani s sabotažami in napadi na evropsko infrastrukturo.

Kaj vse bi morali imeti doma?

Britanska vlada prebivalcem priporoča, da si pripravijo osnovne zaloge za najmanj tri dni. Poleg hrane in vode naj bi gospodinjstva poskrbela še za nujna zdravila, higienske potrebščine, prenosne baterije za polnjenje telefonov in kopije pomembnih dokumentov.

Poudarjajo, da namen priporočil ni povzročanje panike, ampak izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na dogodke, ki lahko za več dni prekinejo oskrbo z elektriko, vodo ali internetom. FOTO: Delo Ui

Posebej pomembna je tudi gotovina, saj bi lahko ob večjem izpadu električne energije ali kibernetskem napadu prenehali delovati bankomati in sistemi za kartično plačevanje. Minister za varnost Dan Jarvis je poudaril, da bi morali priporočila upoštevati vsi, ki imajo za to možnost. Po njegovih besedah lahko ljudje z nekaj preprostimi koraki zmanjšajo pritisk na reševalne službe, ki se bodo lahko v kriznih razmerah najprej posvetile najbolj ogroženim.

Strah pred novimi vremenskimi katastrofami

Kampanja prihaja pred začetkom obdobja zimskih neurij, ki so v preteklih letih v Veliki Britaniji povzročila veliko škode. Januarja je neurje Goretti z vetrovi, ki so dosegali skoraj 160 kilometrov na uro, več deset tisoč gospodinjstev pustilo brez električne energije. Dodatno skrb povzročajo podnebne spremembe in možnost izjemno močnega vremenskega pojava El Niño, ki bi lahko prinesel nove ekstremne vremenske razmere ter vplival na svetovno oskrbo s hrano in energijo. Na ranljivost sodobne infrastrukture spominja tudi velik električni mrk, ki je aprila 2025 prizadel Španijo in Portugalsko. Brez električne energije je takrat ostalo približno 55 milijonov ljudi.

Na izredne razmere se pripravlja tudi preostala Evropa

Velika Britanija s kampanjo sledi državam, kot so Francija, Irska in Nizozemska, kjer prebivalce prav tako spodbujajo k pripravi osnovnih zalog za krizne razmere. Britanska vlada poudarja, da namen priporočil ni povzročanje panike, ampak izboljšanje pripravljenosti prebivalstva na dogodke, ki lahko za več dni prekinejo oskrbo z elektriko, vodo ali internetom. Kampanjo bodo v prihodnjih tednih in mesecih širili tudi prek družbenih omrežij in radijskih postaj.