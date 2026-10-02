Vlak smrti dokončno zaprli, ogromno obiskovalcev naj bi utrpelo poškodbo možganov

Potem ko se je oglasilo več kot 100 obiskovalcev, ki naj bi med vožnjo na vlaku smrti X2 utrpeli poškodbo možganov, je zabaviščni park Six Flags Magic Mountain v Kaliforniji napovedal trajno zaprtje te sicer priljubljene atrakcije. Vlak smrti X2 – ena glavnih atrakcij parka, za katero so značilne dolge čakalne vrste in sedeži, ki se vrtijo za 360 stopinj – je sicer zaprt že od julija. Kljub temu da je atrakcija prestala vrsto varnostnih testov, se je vodstvo odločilo, da jo trajno zapre, poroča BBC.

Navedbe, da je vlak smrti obiskovalcem povzročil poškodbe – od hudih pretresov možganov do krvavitev v možganih – so stare več kot desetletje, a niso prišle v javnost, dokler preiskava televizijske mreže CNN prejšnji mesec ni razkrila več poročil o hudih poškodbah in hospitalizacijah, vključno z najmanj dvema smrtnima primeroma.

Štiridesetletnica še vedno čuti posledice poškodb, 26-letnica pa je v komi.

Odvetniška pisarna, ki je vložila civilne tožbe proti parku, je sporočila, da se je z njo povezalo približno 400 ljudi, ki so prepričani, da so po vožnjah z vlakcem utrpeli poškodbo možganov. V dveh njihovih tožbah je zapisano, da so predstavniki družbe Six Flags dobro seznanjeni z domnevnimi nevarnostmi te atrakcije in da nikakor ne bi smeli dovoliti nadaljnjega obratovanja. Obiskovalki – 26-letna Naomi Greer-Wilkinson in 40-letna Pamela Guillen – sta po izstopu z vlaka smrti izgubili zavest. Sledila je nujna operacija, kirurgi pa so ugotovili, da so bile poškodbe posledica »travmatskega dogodka s hitrim pospeševanjem in zaviranjem med vožnjo«, še poroča CNN. Štiridesetletnica še vedno čuti posledice poškodb, 26-letnica pa je v komi.

Tudi odvetniška pisarna, ki je zastopala družino 22-letnega Christopherja Hawleyja – ta je leta 2022 po vožnji z X2 umrl zaradi travmatske poškodbe možganov –, je sporočila, da samo zaprtje naprave ni dovolj. Družina Hawley je sicer avgusta s tematskim parkom sklenila poravnavo. Vlak smrti, ki se je prvotno imenoval X, je bil prvič odprt leta 2002, a so ga nekaj mesecev pozneje zaprli zaradi odprave konstrukcijskih pomanjkljivosti, poroča Los Angeles Times. Leta 2007 so ga znova zaprli, da bi obstoječe vlake zamenjali z lažjimi različicami. Naslednje leto so ga ponovno odprli pod imenom X2; po navedbah upravljavca parka se je z njim od takrat peljalo več kot 16 milijonov ljudi.