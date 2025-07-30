  • Delo d.o.o.
SELILI BI PRESTOLNICO

Vodni kolaps v Iranu: 80 odstotkov rezervoarjev praznih, elektrika le nekaj ur na dan

Tudi to bi bila lahko rešitev za vse večje pomanjkanje vode v Iranu. Ljudje zato bežijo iz prestolnice, grozi ji enotedensko zaprtje.
A. B.
 30. 7. 2025 | 10:18
Iranska prestolnica Teheran se v zadnjih tednih sooča s hudim pomanjkanjem vode. Zato tamkajšnja vlada že razmišlja, da bi, tako kot v času epidemije covida-19, za en teden zaprla celotno javno življenje. Pravi, da gre za »nacionalni problem«, ki bo, če ne bodo takoj ukrepali, privedel do katastrofe.

Delovni teden bi skrajšali s petih na štiri dni oziroma od sobote do torka. Zaposleni pa bi lahko spet delali od doma. Na ta način bi zmanjšali tako porabo vode kot elektrike. Zaradi pomanjkanja padavin je po oceni strokovnjakov kar 80 odstotkov rezervoarjev vode po državi skoraj praznih. Pravijo tudi, da normalna oskrba z vodo ne bo mogoča vsaj naslednja dva meseca. Oziroma vse dokler jesensko deževje ne ublaži razmer.

80 odstotkov

rezervoarjev vode je skoraj praznih.

Prejšnji teden so bili prebivalci Teherana in še 50 drugih mest soočeni z izpadi vode, ki so trajali od 12 do 48 ur. Le nekaj ur na dan jim je bila na voljo elektrika. Zaradi tega so številni Teherančani zbežali na sever države. Province ob Kaspijskem morju namreč nimajo težav.

Da so razmere resne in da Teheran resnično potrebuje večje zaloge vode, je opozoril tudi predsednik države Masud Pezeškian. Pri iskanju rešitev za preprečitev naravne nesreče ni izključil niti selitve prestolnice z več kot 15 milijoni prebivalcev. Trenutna kriza je sicer posledica dolgoletne suše pa tudi slabe okoljske politike prejšnjih vlad. Energetska in vodna kriza sta privedli do zaprtja številnih tovarn, kar je znatno oslabilo proizvodne zmogljivosti države ter sprožilo velik val odpuščanj.

