Vojaški prevzem mest in zveznih držav: Trump grozi z uvedbo izrednih razmer

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da razmišlja o uvedbi izrednih razmer v ameriških mestih pod vodstvom demokratov, kjer se oblasti upirajo napotitvi nacionalne garde, poročajo ameriški mediji.

Trump je omenil zakon proti vstaji iz leta 1807, ki predsedniku omogoča vojaški prevzem mest in zveznih držav, če ugotovi, da se tam dogaja upor proti zvezni oblasti. »Ta zakon imamo z razlogom in ga bom uporabil, če bo potrebno,« je v Beli hiši dejal Trump, poroča televizija NBC.

Trump je doslej poslal vojsko v Los Angeles in Washington ter Louisiano, trenutno pa je v sodnem sporu z državama Oregon in Illinois.

Zvezna sodnica, ki jo je v svojem prvem mandatu sam imenoval, je blokirala napotitev nacionalne garde v Portland, druga sodnica, ki jo je imenoval demokrat Joe Biden, pa je dovolila namestitev nacionalne garde v Chicago.

Nasilje kot izgovor za izredna pooblastila?

Trump je kljub sodni blokadi v Portland napotil nacionalno gardo Kalifornije, za Chicago pa se mu ponuja nacionalna garda Teksasa. »Zakon proti vstaji bom uporabil, če bodo ljudje umirali, sodišča, guvernerji in župani pa nas bodo blokirali,« je dejal.

Guverner Illinoisa JB Pritzker je v ponedeljek novinarjem povedal, da so agenti zvezne Službe za priseljevanje in meje (Ice) nasilneži, ki uporabljajo prekomerno silo in izzivajo spopade. Omenil je napad na celoten stanovanjski blok v mestu, kjer so vklenili tudi starejše in otroke ne glede na imigracijski status.

»Trump sproža nasilje, da to potem uporabi kot izgovor za izredna pooblastila. Povzroča kaos, ustvarja strah in zmedo, mirne protestnike prikazuje kot drhal, agenti Ice pa nanje streljajo s solzivcem in gumijastimi naboji. Zakaj? Zato, da si ustvari izgovor, da lahko pošlje vojsko,« je opozoril guverner.

Norma: 3000 aretacij nezakonitih priseljencev na dan

Osredotočenje Trumpove vlade v lov na nezakonite priseljence že vpliva na drugo delo policije v ZDA, poroča Wall Street Journal. Več tisoč pripadnikov raznih zveznih policijskih agencij, ki so prej preiskovali spolno nasilje, pedofilijo, trgovino z mamili, ugrabitve, terorizem in druge zločine, sedaj dela na priseljevanju.

Trumpov svetovalec Stephen Miller je policijskim agencijam postavil normo 3000 aretacij nezakonitih priseljencev na dan, kar zahteva dodatno delovno silo. Po podatkih Univerze Syracuse je Urad za boj proti mamilom (DEA) med majem in junijem sprožil za deset odstotkov manj kazenskih preiskav, zvezni šerifi 13 odstotkov manj, Urad za alkohol, tobak in strelno orožje (ATF) pa 14 odstotkov manj.

Med primeri, ki zato stojijo, so tudi preiskave spolnega izkoriščanja otrok. Več sedanjih in nekdanjih agentov je povedalo, da so bile preiskave, ki zahtevajo vabila, naloge ali pričanje pred veliko poroto, odložene ali povsem odpovedane.