Vojna je dobra za posel: proizvajalci orožja mastno služijo kot še nikoli

Lanskoletni rekordni prihodki proizvajalcev so rezultat visokega povpraševanja po orožju zaradi vojn v Ukrajini in Gazi ter zaradi povečanih geopolitičnih trenj na svetovni in regionalni ravni, ugotavlja raziskava. Raziskovalka programa Sipri za vojaške izdatke in proizvodnjo orožja Jade Guiberteau Ricard je za AFP pojasnila, da nakupe orožja večinoma poganja Evropa, čeprav so tudi drugi deli sveta, razen Azije in Oceanije, povečali povpraševanje.

V ZDA, ki ostaja najmočnejša sila na tem trgu, je 39 od 100 največjih proizvajalcev orožja. V letu 2024 so se prihodki ameriških proizvajalcev orožja povišali za 3,8 odstotka in so dosegli kar 334 milijard dolarjev. Prihodki 26 proizvajalcev orožja, ki imajo sedež v Evropi, so v lanskem letu narasli za 13 odstotkov. Evropski orožarji so ustvarili za 151 milijard dolarjev prihodkov. Povečanje povpraševanja po orožju v Evropi je po besedah Ricard povezano z vojno v Ukrajini in s tem, da evropske države Rusijo dojemajo kot grožnjo. Dodala je, da veliko evropskih držav namerava razširiti in modernizirati svoje vojske, »kar bo predstavljajo nov vir povpraševanja«.

Med sto največjimi proizvajalci orožja na svetu

Poročilo Sipri izpostavlja, da je pridobivanje potrebnih materialov za orožje za evropske proizvajalce vedno bolj zahtevno. Ker morajo denimo zaradi kitajskih omejitev na izvoz določenih kritičnih materialov prestrukturirati svoje dobavne verige, nekateri proizvajalci opozarjajo na višje stroške proizvodnje. Med sto največjimi proizvajalci orožja na svetu sta tudi dve ruski družbi, ki sta po podatkih poročila Sipri lani kljub sankcijam zoper Rusijo skupaj ustvarili nekaj več kot 31 milijard dolarjev prihodkov oziroma 23 odstotkov več kot leto prej. Domače povpraševanje po orožju je več kot nadomestilo upadajoči izvoz, navaja AFP.

Tudi ukrajinska skupina JSC Ukrainian Defense Industry je v lanskem letu zabeležila 41-odstotno rast prihodkov. Teh je ustvarila za tri milijarde. Tri izraelske družbe so lani ustvarile nekaj več kot 16 milijard dolarjev prihodkov, kar je 16 odstotkov več kot leto prej. »Naraščajoči odpor do dejanj Izraela v Gazi očitno ni imel velikega vpliva na zanimanje za izraelsko orožje,« je komentirala raziskovalka pri Sipri Zubaida Karim. Prihodki kitajske orožarske industrije so lani padli za 10 odstotkov. Takšen rezultat je glede na ugotovitve poročila posledica niza korupcijskih obtožb v tej panogi, zaradi katerih je bilo več pomembnih pogodb preloženih ali odpovedanih.