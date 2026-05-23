TREND ZBLIŽEVANJA

Vojna v Iranu bi se lahko vsak čas končala, svet čaka na težko pričakovano sporočilo

Ameriški državni sekretar Marco Rubio upa, da bo lahko že kmalu sporočil dobre novice.
Marco Rubio in Donald Trump FOTO: Jim Watson Afp
STA, M. J.
 23. 5. 2026 | 18:37
Posredniki med Iranom in ZDA menijo, da so blizu sporazuma o podaljšanju premirja med ZDA in Iranom za 60 dni ter o postavitvi temeljev za pogovore o iranskem jedrskem programu, poročanje Financial Timesa povzemajo agencije. Sporazum naj bi vključeval postopno odprtje Hormuške ožine in zavezo k pogovorom o tem, kako zmanjšati ali predati iranske zaloge visoko obogatenega urana.

»Po več tednih dvostranskih pogovorov opažamo trend zbliževanja« z ameriškim stališčem, je za iransko državno televizijo povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei in razkril, da je Iran v »zadnji fazi« oblikovanja memoranduma o soglasju z Washingtonom, katerega cilj je prenehanje sovražnosti. Po njegovem to ne pomeni nujno, da bodo z ZDA dosegli dogovor, saj razlike ostajajo. »Naš namen je najprej sestaviti memorandum o soglasju, nekakšen okvirni sporazum, sestavljen iz 14 točk,« je dejal Bagei. »V preteklem tednu so se stališča zbližala. Počakati moramo in videti, kaj se bo zgodilo v naslednjih treh ali štirih dneh,« je dodal Bagei.

Iran bi lahko v kratkem sprejel sporazum o koncu vojne

Ameriški državni sekretar Rubio je le nekaj minut pred tem namignil, da obstaja možnost, da bo Iran že danes sprejel sporazum o koncu vojne. »Obstaja možnost, da bomo imeli kaj povedati, pa naj bo to še danes, jutri ali čez nekaj dni,« je Rubio dejal med obiskom v New Delhiju in dodal, da upa, da bo kmalu lahko sporočil »dobre novice«, poroča AFP. Še danes je sicer glavni iranski pogajalec Mohamad Bager Galibaf posvaril pred uničujočim odzivom Irana, potem ko so ameriški mediji poročali, da predsednik ZDA Donald Trump razmišlja o nadaljnjih napadih na Teheran.

