Vojna v zabaviščnem raju: sinova tožita starše, ker naj bi prelomili obljubo, da bosta dedovala

Tudi najbolj zabavna britanska družina, tista, ki vsako leto poskrbi za postavitev Zimske čudežne dežele v slovitem londonskem Hyde Parku, ni več tako zabavna, ko gre za dediščino. Družina, ki ima v lasti nekaj potujočih in nekaj stalnih zabaviščnih lokacij, se je udarila na sodišču, jabolko spora pa je dedovanje Kmetije starega Macdonalda v Brentwoodu, zabaviščnega parka, kjer otroci uživajo na vrtiljakih, vlakcih in toboganih.

Osmoljenca v tej zgodbi naj bi bila brata Joseph in Clayton Manning, ki trdita, da so jima starši obljubili dedovanje družinskega podjetja, nato pa ju iz dediščine izključili. Prav zaradi obljube naj bi si 43- in 33-letnik namesto študija izbrala delo v družinskem podjetju. Medtem ko sta se sestri, 33-letna Shannon in 40-letna Chanel, izobraževali, fanta trdita, da sta vso energijo usmerila v zabaviščni posel, šolanja pa nista nadaljevala. Joseph je v podjetju delal od mladih nog, kot trdi, pa za svoje delo ni prejemal plače vse do junija 2022. Takrat so mu starši začeli nakazovati 2000 funtov (2278,60 evrov) mesečno, medtem ko je Clayton prejemal 500 funtov (569,65 evra) mesečno od leta 2013. Plačila naj bi se avgusta 2024 brez pojasnila ustavila, čeprav sta še naprej delala za podjetje.

Joseph starše obtožuje, da so kršili njegovo pravico in upravičenost do enakopravnega deleža pri dobičku, da so ga neupravičeno izključili iz dobička in odločanja. Pritožil se je tudi, da ni smel vstopiti v zabaviščni park ali uporabljati zabaviščnih atrakcij, naprav in opreme v lasti podjetij, v katerih ima delež. Brata na sodišču zahtevata dedovanje deležev Kmetije starega Macdonalda in drugih podjetij.

Za dediščino tega in drugih zabavišč se bije družinska sodna bitka. FOTO: omd-farm/Instagram

Oče in mati, 65-letni Joseph in 68-letna Sindy Manning, pa menita, da ni razloga za nejevoljo. Trdita, da sta sinovoma sproti razdala premoženje v vrednosti najmanj milijon funtov, med drugim sta ju nagrajevala z luksuznimi avtomobili. Dala naj bi jima še 33-odstotni delež v dveh podjetjih, katerih vrednost je zdaj ocenjena na sedem milijonov funtov (7,98 milijona evrov). Sinova naj bi bila izjemno premožna prav zaradi njune radodarnosti. O samem dedovanju pa razlagata, da gre v resnici za skupino več podjetij z različnimi lastniškimi strukturami.