Vojna vse bližje?! Ruska bojna ladja izziva Nato, hekerji ukradli tajne podatke

Strah pred novo vojno v Evropi vztrajno raste. V britanske vode je zdaj zaplula ruska vojna ladja, zaradi česar je Kraljeva mornarica dvignila alarm in poslala v akcijo uničevalec HMS Duncan.

Gre za ladjo tipa 45, zasidrano v pristanišču Portsmouth, ki je prvič v domačih vodah sodelovala v Natovi operaciji. Britanci so s pomočjo naprednih senzorjev in sistemov v Severnem morju zaznali rusko ladjo Viceadmiral Kulakov in jo prestregli. Od takrat jo spremljajo na poti proti zahodu, skozi Rokavski preliv in naprej proti francoskemu otoku Ushant.

»Helikopter Wildcat iz 815. eskadrilje, ki deluje iz baze Yeovilton, je nudil zračno podporo in nadzoroval gibanje ruske ladje,« so sporočili iz Kraljeve mornarice. Pri operaciji so sodelovale tudi nizozemske in francoske sile, kar jasno kaže na usklajeno delovanje Natovih zaveznikov.

Simbolična fotografija. FOTO: Royal Navy Via Reuters

Minister za oborožene sile Al Carns je bil odločen: »Kraljeva mornarica je vedno pripravljena odgovoriti na vsak ruski pomorski manever. Naše sile neprestano bdijo nad britanskimi vodami in varnostjo države. Tokratna misija znova dokazuje trdno solidarnost z Natom pri zajezitvi ruskih aktivnosti.«

Tudi poveljnik HMS Duncan, Dan Lee, je poudaril pomen operacije: »To je jasen kazalnik, da Britanija stoji skupaj s svojimi zavezniki. S skupnimi močmi varujemo evropske morske poti in se odzivamo na vsako dejavnost v naši regiji. Spremljanje ruske ladje je bil pravi preizkus sodelovanja, ki smo ga opravili brezhibno.«

Člani posadke opravljajo redno vzdrževanje kapsul, ki vsebujejo rakete zemlja-zrak Sea Viper, na krovu ladje HMS Duncan. FOTO: Yui Mok Afp

Šokanten vdor v sisteme, ukradli ogromno podatkov

A napetosti ne prihajajo le z morja. Britansko obrambno ministrstvo namreč preiskuje šokanten vdor v računalniške sisteme podjetja Dodd Group, ki sodeluje z vojsko. Po poročanju časnika The Mail on Sunday naj bi ruski hekerji ukradli več sto zaupnih vojaških dokumentov ter jih objavili na temnem spletu. Med njimi naj bi bili podatki o osmih bazah Kraljeve mornarice in RAF, pa tudi imena in elektronski naslovi zaposlenih.

Podjetje je potrdilo, da so bili žrtve napada z izsiljevalsko programsko opremo, ki je za kratek čas ohromila njihove notranje sisteme.

Dogajanje torej ni naključje – Britanci so pod pritiskom tako na morju kot v kibernetskem prostoru. Vprašanje, ki visi v zraku, pa je jasno: koliko še manjka, preden bo počilo?