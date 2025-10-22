  • Delo d.o.o.
TRETJA SVETOVNA VOJNA

Vojna vse bližje?! Ruska bojna ladja izziva Nato, hekerji ukradli tajne podatke

Britanska mornarica je v visoki pripravljenosti, potem ko so v Rokavskem prelivu zaznali rusko vojno ladjo.
Vojne ladje med vajami ruske in kitajske mornarice v Japonskem morju. FOTO: Russian Defence Ministry Via Reuters

Vojne ladje med vajami ruske in kitajske mornarice v Japonskem morju. FOTO: Russian Defence Ministry Via Reuters

Simbolična fotografija. FOTO: Royal Navy Via Reuters

Simbolična fotografija. FOTO: Royal Navy Via Reuters

Člani posadke opravljajo redno vzdrževanje kapsul, ki vsebujejo rakete zemlja-zrak Sea Viper, na krovu ladje HMS Duncan. FOTO: Yui Mok Afp

Člani posadke opravljajo redno vzdrževanje kapsul, ki vsebujejo rakete zemlja-zrak Sea Viper, na krovu ladje HMS Duncan. FOTO: Yui Mok Afp

Vojne ladje med vajami ruske in kitajske mornarice v Japonskem morju. FOTO: Russian Defence Ministry Via Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Royal Navy Via Reuters
Člani posadke opravljajo redno vzdrževanje kapsul, ki vsebujejo rakete zemlja-zrak Sea Viper, na krovu ladje HMS Duncan. FOTO: Yui Mok Afp
N. P.
 22. 10. 2025 | 16:18
 22. 10. 2025 | 16:18
2:44
A+A-

Strah pred novo vojno v Evropi vztrajno raste. V britanske vode je zdaj zaplula ruska vojna ladja, zaradi česar je Kraljeva mornarica dvignila alarm in poslala v akcijo uničevalec HMS Duncan.

Gre za ladjo tipa 45, zasidrano v pristanišču Portsmouth, ki je prvič v domačih vodah sodelovala v Natovi operaciji. Britanci so s pomočjo naprednih senzorjev in sistemov v Severnem morju zaznali rusko ladjo Viceadmiral Kulakov in jo prestregli. Od takrat jo spremljajo na poti proti zahodu, skozi Rokavski preliv in naprej proti francoskemu otoku Ushant.

»Helikopter Wildcat iz 815. eskadrilje, ki deluje iz baze Yeovilton, je nudil zračno podporo in nadzoroval gibanje ruske ladje,« so sporočili iz Kraljeve mornarice. Pri operaciji so sodelovale tudi nizozemske in francoske sile, kar jasno kaže na usklajeno delovanje Natovih zaveznikov.

Simbolična fotografija. FOTO: Royal Navy Via Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Royal Navy Via Reuters

Minister za oborožene sile Al Carns je bil odločen: »Kraljeva mornarica je vedno pripravljena odgovoriti na vsak ruski pomorski manever. Naše sile neprestano bdijo nad britanskimi vodami in varnostjo države. Tokratna misija znova dokazuje trdno solidarnost z Natom pri zajezitvi ruskih aktivnosti.«

Tudi poveljnik HMS Duncan, Dan Lee, je poudaril pomen operacije: »To je jasen kazalnik, da Britanija stoji skupaj s svojimi zavezniki. S skupnimi močmi varujemo evropske morske poti in se odzivamo na vsako dejavnost v naši regiji. Spremljanje ruske ladje je bil pravi preizkus sodelovanja, ki smo ga opravili brezhibno.«

Člani posadke opravljajo redno vzdrževanje kapsul, ki vsebujejo rakete zemlja-zrak Sea Viper, na krovu ladje HMS Duncan. FOTO: Yui Mok Afp
Člani posadke opravljajo redno vzdrževanje kapsul, ki vsebujejo rakete zemlja-zrak Sea Viper, na krovu ladje HMS Duncan. FOTO: Yui Mok Afp

Šokanten vdor v sisteme, ukradli ogromno podatkov

A napetosti ne prihajajo le z morja. Britansko obrambno ministrstvo namreč preiskuje šokanten vdor v računalniške sisteme podjetja Dodd Group, ki sodeluje z vojsko. Po poročanju časnika The Mail on Sunday naj bi ruski hekerji ukradli več sto zaupnih vojaških dokumentov ter jih objavili na temnem spletu. Med njimi naj bi bili podatki o osmih bazah Kraljeve mornarice in RAF, pa tudi imena in elektronski naslovi zaposlenih.

Podjetje je potrdilo, da so bili žrtve napada z izsiljevalsko programsko opremo, ki je za kratek čas ohromila njihove notranje sisteme.

Dogajanje torej ni naključje – Britanci so pod pritiskom tako na morju kot v kibernetskem prostoru. Vprašanje, ki visi v zraku, pa je jasno: koliko še manjka, preden bo počilo?

vojnaRusijaNatoVelika BritanijaZdruženo kraljestvoladjaEUhekerjiRokavski preliv
ZADNJE NOVICE
17:48
Novice  |  Slovenija
V IMENU RESNICE

Obravnava v razvpitem primeru mrtvega vojaka Blaža odpade! Njegova sestra Barbara udarila s tem sporočilom (VIDEO)

27. maja 1997 je bil Blaž Furjan ustreljen med služenjem vojaškega roka. Njegova smrt nikoli ni bila ustrezno preiskana, uradno še vedno velja za samomor, čeprav ni nobenega dokaza za to, poudarja Barbara Furjan.
22. 10. 2025 | 17:48
17:11
Bulvar  |  Tuji trači
VERBALNI OBRAČUN

Hrvaški reper ostro nad Baby Lasagno: Raje sem to kot »evrovizijska smet«

Baby Lasagna je v intervjuju dejal, da z Vojkom ne bi snemal dueta, ker je »presurov«.
22. 10. 2025 | 17:11
17:07
Novice  |  Slovenija
POSEL

Slovenski podjetnik odhaja na Hrvaško, kjer bo gradil hotel (FOTO)

Joc Pečečnik s hrvaškimi partnerji pri Opatiji gradi luksuzni hotel.
22. 10. 2025 | 17:07
17:00
Razno
AFGANISTAN

Internetni mrk je milijone odrezal od sveta

Talibska oblast je za dva dni ugasnila splet in telefonske povezave, država se je ustavila. A nato so tudi zaslepljeni verski fanatiki spoznali, da brez sodobne tehnologije pač ne gre.
22. 10. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LAPONSKA

Umazano obleganje Božička

Turističnemu razvoju in množici obiskovalcev se ne morejo upreti niti na daljnem severu, od koder bo čez dobra dva meseca začel svoje vsakoletno potovanje po svetu v rdeče napravljen mož.
22. 10. 2025 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
MENJAVA

Gorka Berden zamenjala Heleno Blagne (Suzy)

Šminka in sekirca dobila novo silo.
22. 10. 2025 | 17:00

Promo
INTERVJU
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo
Elektrika
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
Promo
UDOBEN SLOG
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

16. 10. 2025 | 11:28
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nevidna roka, ki »krade« naš denar

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

MES kot temelj večje učinkovitosti proizvodnje in poslovne uspešnosti podjetja

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Zdrava hrana

Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
