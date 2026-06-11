Vojne med ZDA in Iranom je konec?! Trump pravi, da so dosegli »izjemen dogovor«

ZDA so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle »izjemen dogovor« z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Podpisali naj bi ga v prihodnjih dneh v Evropi, je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal novinarjem v Beli hiši. »Pravkar smo dosegli izjemen dogovor z Iranom glede vojne,« je Trump povedal novinarjem v ovalni pisarni. Kot je dodal, bi morali biti dokumenti pripravljeni v nekaj dneh, nato bodo dogovor podpisali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je pred tem odpovedal napovedane nove napade na Iran, saj so se, kot je zapisal v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social, pogovori s Teheranom »prenesli na najvišjo raven iranskega vodstva in so bili tudi odobreni«. »Pogovore in končne točke so tako konceptualno kot tudi podrobno odobrile vse vpletene strani, vključno z ZDA, Izraelom, Savdsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati, Katarjem, Turčijo, Pakistanom, Bahrajnom, Kuvajtom, Jordanijo, Egiptom in drugimi,« je navedel Trump in nakazal, da je sklenitev morebitnega dogovora z Iranom blizu.