Vojni zločinec Karadžić prestaja dosmrtno zaporno kazen, njegova žena umrla v Sarajevu

V bolnišnici v Sarajevu je danes umrla 80-letna Ljiljana Zelen Karadžić, soproga obsojenega vojnega zločinca Radovana Karadžića, so potrdili v bolnišnici.

Bila je zdravnica, pomagala skrivati nekdanjega političnega voditelja bosanskih Srbov

Zelen Karadžić, ki je diplomirala na sarajevski medicinski fakulteti in je bila po poklicu zdravnica, je bila dolga leta podvržena sankcijam ZDA, ker je bila ena od oseb, ki so pomagale skrivati nekdanjega političnega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića.

Preden so Karadžića leta 2008 aretirali v Beogradu in ga nato predali Mednarodnemu sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) v Haagu, je bil več let na begu.

Karadžić trenutno na britanskem otoku Wight prestaja dosmrtno zaporno kazen, saj je bil leta 2019 v Haagu pravnomočno obsojen zaradi vojnih zločinov, med drugim tudi zaradi genocida v Srebrenici in obleganja Sarajeva.