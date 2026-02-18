  • Delo d.o.o.
Vojni zločinec Karadžić prestaja dosmrtno zaporno kazen, njegova žena umrla v Sarajevu

Dolga leta podvržena sankcijam ZDA, ker je bila ena od oseb, ki so pomagale skrivati nekdanjega političnega voditelja bosanskih Srbov.
Ljiljana Zelen Karadžić in Radovan Karadžić FOTO: Danilo Krstanovic Reuters Pictures
Ljiljana Zelen Karadžić in Radovan Karadžić FOTO: Danilo Krstanovic Reuters Pictures
STA, M. U.
 18. 2. 2026 | 19:39
 18. 2. 2026 | 20:25
A+A-

V bolnišnici v Sarajevu je danes umrla 80-letna Ljiljana Zelen Karadžić, soproga obsojenega vojnega zločinca Radovana Karadžića, so potrdili v bolnišnici.

Bila je zdravnica, pomagala skrivati nekdanjega političnega voditelja bosanskih Srbov

Zelen Karadžić, ki je diplomirala na sarajevski medicinski fakulteti in je bila po poklicu zdravnica, je bila dolga leta podvržena sankcijam ZDA, ker je bila ena od oseb, ki so pomagale skrivati nekdanjega političnega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića.

image_alt
Vojni zločinec Karadžić razgrajal v celici in delal cirkus zaradi prenosnika

Preden so Karadžića leta 2008 aretirali v Beogradu in ga nato predali Mednarodnemu sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) v Haagu, je bil več let na begu.

image_alt
Pretresljivi slovenski dokumentarec: v Sarajevu streljali na druge za šalo, prestiž, iz krvoželjnosti (FOTO)

Karadžić trenutno na britanskem otoku Wight prestaja dosmrtno zaporno kazen, saj je bil leta 2019 v Haagu pravnomočno obsojen zaradi vojnih zločinov, med drugim tudi zaradi genocida v Srebrenici in obleganja Sarajeva.

haaško sodišče Radovan Karadžić Ljiljana Zelen Karadžić vojni zločini
21:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TIMSKA OBRAVNAVA PACIENTOV

Te ambulante v Sloveniji so izredno dostopne, čakalnih dob ni

Referenčne ambulante so že več kot desetletje pomemben del slovenskega zdravstvenega sistema.
18. 2. 2026 | 21:05
21:00
Bulvar  |  Suzy
DOBRODELNOST

Pomagajmo sedemletnemu Teu (Suzy)

Upanje za Tea predstavlja genska terapija Elevidys, ki je na voljo v Združenih državah Amerike.
18. 2. 2026 | 21:00
21:00
Novice  |  Nedeljske novice
RAZSTAVA

Stoletna umetnost povezana s sodobno

Likovna dela, ki so jih upokojenci lani poleti ustvarjali v Mirni Peči, so na ogled v cerkvi.
Drago Perko18. 2. 2026 | 21:00
20:29
Bulvar  |  Zanimivosti
NARAVNO VELIKE

Noseča Nina razkrila: moje prsi z gigantomastijo rastejo iz dneva v dan (VIDEO)

Zdaj pričakuje še dodatno povečanje prsi.
18. 2. 2026 | 20:29
20:25
Bulvar  |  Tuji trači
V MUZEJ

Znano, kaj bo Melania storila z eno svojih najbolj znanih večernih oblek

Tradicijo podarjanja večernih plesnih oblek muzeju Smithsonian traja od začetka 20. stoletja.
18. 2. 2026 | 20:25
20:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNA DELOVNA NESREČA

Tragedija na Gorenjskem: 44-letnik delal v gozdu, nanj se skotalil hlod, umrl na kraju

Zgodilo se je na območju občine Gorenja vas–Poljane.
18. 2. 2026 | 20:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

