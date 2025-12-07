V zahodnoafriški državi Benin je skupina vojakov danes na nacionalni televiziji povedala, da so odstavili predsednika Patricea Talona. Razglasili so tudi začasno razveljavitev ustave, zaprtje vseh kopenskih meja in zračnega prostora države, poroča BBC.

Iz kabineta predsednika so sporočili, da je Talon na varnem

Odstavitev predsednika Talona so na nacionalni televiziji naznanili vojaki, ki se združujejo v Vojaškem odboru za ponovno ustanovitev (CMR).

Iz kabineta predsednika so sporočili, da je Talon na varnem. Po njihovih navedbah so ti vojaki majhna skupina ljudi, ki nadzira televizijo. »Redna vojska ponovno prevzema nadzor. Mesto (Cotonou) in država sta popolnoma varna,« so še sporočili.

Udari so v Beninu nekaj normalnega Politično zgodovino Benina zaznamujejo številni državni udari in poskusi državnih udarov. Najnovejša napoved o odstopu predsednika pa sledi državnima udaroma na Madagaskarju in v Gvineji Bissau.

Talon, ki je na oblast prišel leta 2016, bo po desetih letih leta 2026 končal svoj drugi mandat. Glavna opozicijska stranka je bila izključena iz tekme za njegovo nasledstvo, namesto nje pa se bo za oblast potegovala vladajoča stranka proti t. i. zmerni opoziciji.

Podporniki predsednika hvalijo Talonov prispevek h gospodarskemu razvoju Benina, medtem ko ga kritiki redno obtožujejo avtoritarizma.